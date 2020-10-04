Transfer sezonu ne zaman kapanıyor? İşte transfer sezonu bitiş tarihi

Futbolda 2020 - 2021 sezonu transfer döneminde sona gelindi. Süper Lig takımları ekiplerini güçlendirmek adına yaptığı transferlerle konuşuluyor. Peki, Transfer sezonu ne zaman kapanıyor? Transfer sezonu bitiş tarihi...
TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?
Süper Lig'de sezon başlarken birinci transfer dönemi kısa süre sonra tamamlanacak. Futbolda 4 Ağustos'ta başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek.
Takımlar Pazartesi gününe kadar kadrolarına takviye yapabilecek ve federasyona bildirebilecek. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise daha sonra duyurulacak.