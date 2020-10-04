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Transfer sezonu ne zaman kapanıyor? İşte transfer sezonu bitiş tarihi

04 Ekim 2020 Pazar - 10:37 | Son Güncelleme : 04 10 2020 - 10:37

Süper Lig'de takımların transfer hareketliliği hala devam ediyor. Ligdeki takımlar eksiklerini kapatmak için büyük çaba gösteriyor. 2020 yaz transfer döneminin sonuna doğru yaklaşırken Transfer sezonu ne zaman kapanıyor sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Transfer sezonu ne zaman bitiyor? Transfer sezonu bitiş tarihi...


Futbolda 2020 - 2021 sezonu transfer döneminde sona gelindi. Süper Lig takımları ekiplerini güçlendirmek adına yaptığı transferlerle konuşuluyor. Peki, Transfer sezonu ne zaman kapanıyor? Transfer sezonu bitiş tarihi...
 
 
TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?
 
Süper Lig'de sezon başlarken birinci transfer dönemi kısa süre sonra tamamlanacak. Futbolda 4 Ağustos'ta başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek.
 
Takımlar Pazartesi gününe kadar kadrolarına takviye yapabilecek ve federasyona bildirebilecek. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise daha sonra duyurulacak.
 

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