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Transfer sezonu ne zaman kapanıyor? 2021 Yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor, Süper Lig sezonu ne zaman başlayacak?

Transfer sezonu ne zaman kapanıyor? 2021 Yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor, Süper Lig sezonu ne zaman başlayacak?