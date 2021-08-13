Transfer sezonu ne zaman kapanıyor? 2021 Yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor, Süper Lig sezonu ne zaman başlayacak?

Ligin 2021-2022 sezonu heyecanı, bu akşam başlayacak. Süper Lig'in 64. sezonunda 13 ilden 20 takım mücadele edecek. Türkiye'nin 13 ilinden 20 takım, 282 gün sürecek toplam 380 maçlık periyotta belirledikleri hedeflere ulaşmaya çalışacak. Peki, Transfer sezonu ne zaman kapanıyor? 2021 Yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor?
TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?
17 Haziran'da başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, 8 Eylül'de sona erecek. Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek.
İLK YARI 27 ARALIK'TA, SEZON 22 MAYIS 2022'DE BİTECEK
Süper Lig'de başlayacak 2021-2022 sezonunda ilk devre, 19. hafta maçlarıyla 27 Aralık'ta sona erecek.
Ligde ikinci devre 7 Ocak 2022'de oynanacak 20. hafta müsabakalarıyla başlayıp sezon 22 Mayıs 2022'de tamamlanacak.