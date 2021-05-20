Transfer sezonu ne zaman başlıyor, 2021 2022 transfer sezonu ne zaman açılacak? TFF transfer sezonu

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu Beşiktaş'ın zaferiyle tamamladı. 2020-2021 sezonunun 42. ve son haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş, sezonun şampiyonu oldu. Sezonun sona ermesiyle taraftarlar transfer dönemi araştırmalarını hızlandırdı. Peki, transfer dönemi ne zaman başlıyor? Yaz transfer sezonu açılış tarihi belli mi?

Transfer sezonu ne zaman başlıyor 21-22? Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun 42. ve son haftasındaki deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş, sezonu şampiyonu oldu. Ligin son haftasında Helenex Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenen Galatasaray, şampiyonluğu averajla kaybetti. Süper Lig'de yeni sezon transfer dönemi heyecanı başladı. Peki, yaz transfer sezonu ne zaman başlıyor? Süper lig yeni sezon ne zaman?

2021 2022 transfer sezonu ne zaman başlıyor?

2020-2021 sezonu koronavirüs salgını gölgesinde sona erdi. Beşiktaş kupa zaferiyle sezonu bitirdi. Türkiye Futbol Federasyonu henüz transfer dönemine ilişkin açıklama yapmadı.

Süper lig yeni sezon ne zaman?

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu 13 Ağustos 2021'de başlayacak. Sezon 23 Mayıs 2022'te sona erecek.