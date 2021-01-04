Takım Harcama
% 15 Sapma
Takımlar
Limiti TL
Dahil Tutar TL
1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
243.120.710
279.588.816
2.TRABZONSPOR A.Ş.
178.678.204
205.479.935
3.BEŞİKTAŞ A.Ş.
294.195.196
338.324.475
4.DEMİR GRUP SİVASSPOR
198.222.737
227.956.148
5.AYTEMİZ ALANYASPOR
97.799.097
112.468.961
6.GALATASARAY A.Ş.
434.336.995
499.487.545
7.FENERBAHÇE A.Ş.
356.433.786
409.898.854
8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
136.137.671
156.558.322
9.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
101.713.928
116.971.017
10.KASIMPAŞA A.Ş.
125.868.114
144.748.331
11.GÖZTEPE A.Ş.
79.831.274
91.805.965
12.GENÇLERBİRLİĞİ
64.299.471
73.944.392
13.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
94.241.155
108.377.328
14.YUKATEL DENİZLİSPOR
94.243.985
108.380.583
15.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
152.137.575
174.958.211
16.BTC TURK YENİ MALATYASPOR
92.275.743
106.117.104
17.HES KABLO KAYSERİSPOR
60.427.441
69.491.557
18.MKE ANKARAGÜCÜ
83.311.853
95.808.631
19.HATAYSPOR
92.148.829
105.971.153
20.B.B.ERZURUMSPOR
92.148.829
105.971.153
21.FATİH KARAGÜMRÜK
92.148.829
105.971.153
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- Transfer sezonu ne zaman? Ara transfer dönemi hangi tarihte başlıyor? İşte 2020-2021 ara transfer sezonu
Transfer sezonu ne zaman? Ara transfer dönemi hangi tarihte başlıyor? İşte 2020-2021 ara transfer sezonu
04 Ocak 2021 Pazartesi - 17:38 | Son Güncelleme : 04 01 2021 - 17:38
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini açıkladı. 2021 ara transfer dönemi için yeni harcama limitlerinin, TFF tarafından açıklanmasının ardından futbolseverler de Transfer sezonu ne zaman? Ara transfer dönemi hangi tarihte başlıyor? sorularını araştırıyor. Peki, 2021 Transfer sezonu ne zaman? 2021 Ara transfer dönemi ne zaman? İşte 2020-2021 ara transfer sezonu...
TFF tarafından, Süper Lig kulüplerinin 2021 ara transfer dönemi için yeni harcama limitleri açıklandı. Futbolda ara transfer dönemi olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi başlangıç ve bitiş tarihleri de taraftarlar tarafından araştırılıyor. Peki, Transfer sezonu ne zaman? Ara transfer dönemi hangi tarihte başlıyor? İşte 2020-2021 ara transfer sezonu tarihleri...
2021 ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?
Süper Lig kulüplerinin takımlarında eksik bölgelerine takviye imkanı sunan ara transfer dönemi başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2020-2021 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerini daha önce belirlemişti. Buna göre Futbolda ikinci transfer ve tescil dönemi 5 Ocak 2021 tarihinde başlayıp 1 Şubat 2021 tarihinde sona erecek.
TFF HARCAMA LİMİTLERİ AÇIKLANDI!
Federasyon, yarın başlayacak transfer dönemi öncesi bugün "Limitler, ikinci transfer ve tescil döneminin başlamasından önceki son iş günü saat 18:00'e kadar ilgili kulübe tebliğ edilir ve yeni limitler TFF resmi internet sitesinde ilan edilir" kuralı gereği, bütün takımların transfer limitlerini açıkladı.
Takıma takviye yapmak isteyen kulüpler, TFF'den gelen açıklamaya göre hareket edecek ve harcama limitleri aşılamayacak.
İŞTE DÖRT BÜYÜKLERİN HARCAMA LİMİTLERİ...
Kulüp Lisans Kurulu, 2020-2021 Sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini açıkladı. Buna göre Trabzonspor'un harcama limiti 178.67.204, Beşiktaş'ın limiti 294.195.196, Galatasaray'ın harcama limiti 434.336.996, Fenerbahçe'nin harcama limitleri 356.433.995 oldu.
Limit aşımı durumunda gelecek cezalar şöyle
Kulüplerin, geçen sezon %30 olan aşma limiti, bu sezon için %15'e düşürüldü
% 5'e kadar aşılması durumunda ihtar...
% 6 -% 10 arası aşılması durumunda kadro sınırlaması...
% 11 -% 15 arası aşılması durumunda transfer yasağı...
% 16 - % 20 arası aşılması durumunda 1 puan silme cezası verilir, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.
% 21 - % 25 aşılması durumunda 2 puan silme cezası verilir, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.
% 26 ve üstü aşılması durumunda 3 puan silme cezası verilir, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.