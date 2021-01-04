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Transfer sezonu ne zaman? Ara transfer dönemi hangi tarihte başlıyor? İşte 2020-2021 ara transfer sezonu

04 Ocak 2021 Pazartesi - 17:38 | Son Güncelleme : 04 01 2021 - 17:38

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini açıkladı. 2021 ara transfer dönemi için yeni harcama limitlerinin, TFF tarafından açıklanmasının ardından futbolseverler de Transfer sezonu ne zaman? Ara transfer dönemi hangi tarihte başlıyor? sorularını araştırıyor. Peki, 2021 Transfer sezonu ne zaman? 2021 Ara transfer dönemi ne zaman? İşte 2020-2021 ara transfer sezonu...


TFF tarafından, Süper Lig kulüplerinin 2021 ara transfer dönemi için yeni harcama limitleri açıklandı. Futbolda ara transfer dönemi olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi başlangıç ve bitiş tarihleri de taraftarlar tarafından araştırılıyor. Peki, Transfer sezonu ne zaman? Ara transfer dönemi hangi tarihte başlıyor? İşte 2020-2021 ara transfer sezonu tarihleri...
 
2021 ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?
 
Süper Lig kulüplerinin takımlarında eksik bölgelerine takviye imkanı sunan ara transfer dönemi başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2020-2021 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerini daha önce belirlemişti. Buna göre Futbolda ikinci transfer ve tescil dönemi 5 Ocak 2021 tarihinde başlayıp 1 Şubat 2021 tarihinde sona erecek. 
 
TFF HARCAMA LİMİTLERİ AÇIKLANDI!
 
Federasyon, yarın başlayacak transfer dönemi öncesi bugün "Limitler, ikinci transfer ve tescil döneminin başlamasından önceki son iş günü saat 18:00'e kadar ilgili kulübe tebliğ edilir ve yeni limitler TFF resmi internet sitesinde ilan edilir" kuralı gereği, bütün takımların transfer limitlerini açıkladı.
 
Takıma takviye yapmak isteyen kulüpler, TFF'den gelen açıklamaya göre hareket edecek ve harcama limitleri aşılamayacak.
 
İŞTE DÖRT BÜYÜKLERİN HARCAMA LİMİTLERİ...
 
Kulüp Lisans Kurulu, 2020-2021 Sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini açıkladı. Buna göre Trabzonspor'un harcama limiti 178.67.204, Beşiktaş'ın limiti 294.195.196, Galatasaray'ın harcama limiti 434.336.996, Fenerbahçe'nin harcama limitleri 356.433.995 oldu.
 
Limit aşımı durumunda gelecek cezalar şöyle
 
Kulüplerin, geçen sezon %30 olan aşma limiti, bu sezon için %15'e düşürüldü
 
% 5'e kadar aşılması durumunda ihtar...
 
% 6 -% 10 arası aşılması durumunda kadro sınırlaması...
 
% 11 -% 15 arası aşılması durumunda transfer yasağı...
 
% 16 - % 20 arası aşılması durumunda 1 puan silme cezası verilir, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.
 
% 21 - % 25 aşılması durumunda 2 puan silme cezası verilir, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.
 
% 26 ve üstü aşılması durumunda 3 puan silme cezası verilir, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.
 
 

Takım Harcama

% 15 Sapma

Takımlar

Limiti TL

Dahil Tutar TL

1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

243.120.710

279.588.816

2.TRABZONSPOR A.Ş.

178.678.204

205.479.935

3.BEŞİKTAŞ A.Ş.

294.195.196

338.324.475

4.DEMİR GRUP SİVASSPOR

198.222.737

227.956.148

5.AYTEMİZ ALANYASPOR

97.799.097

112.468.961

6.GALATASARAY A.Ş.

434.336.995

499.487.545

7.FENERBAHÇE A.Ş.

356.433.786

409.898.854

8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

136.137.671

156.558.322

9.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR

101.713.928

116.971.017

10.KASIMPAŞA A.Ş.

125.868.114

144.748.331

11.GÖZTEPE A.Ş.

79.831.274

91.805.965

12.GENÇLERBİRLİĞİ

64.299.471

73.944.392

13.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

94.241.155

108.377.328

14.YUKATEL DENİZLİSPOR

94.243.985

108.380.583

15.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

152.137.575

174.958.211

16.BTC TURK YENİ MALATYASPOR

92.275.743

106.117.104

17.HES KABLO KAYSERİSPOR

60.427.441

69.491.557

18.MKE ANKARAGÜCÜ

83.311.853

95.808.631

19.HATAYSPOR

92.148.829

105.971.153

20.B.B.ERZURUMSPOR

92.148.829

105.971.153

21.FATİH KARAGÜMRÜK

92.148.829

105.971.153

 
 

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