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Transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2021 Süper Lig Yaz Transfer sezonu bitiş tarihi ve ara transfer sezonu başlangıç tarihi…

Transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2021 Süper Lig Yaz Transfer sezonu bitiş tarihi ve ara transfer sezonu başlangıç tarihi…