Transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2021 Süper Lig Yaz Transfer sezonu bitiş tarihi ve ara transfer sezonu başlangıç tarihi…

Süper Lig yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor? Futbolseverler transfer döneminin bitmesine kaç gün kaldığını sorguluyor. TFF daha önce yaptığı açıklamada transfer döneminin bitiş tarihini belirtmişti. Peki, Transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2021 Transfer sezonu bitiş tarihi…
2021 TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?
Birinci transfer ve tescil döneminin (yaz transfer dönemi) 10 Haziran'da başlayıp 1 Eylül'de sona ereceği açıklanmıştı. Sonrasında TFF yönetim kurulu yaz ve ara transfer dönemlerinin ilan edilen bitiş tarihinden 1 hafta sonra bitmesine karar verdi.
Dolayısıyla yaz transfer dönemi 17 Haziran'da başladı, 8 Eylül 2021 tarihinde bitecek.
ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İkinci transfer ve tescil döneminin (ara transfer dönemi) ise 5 Ocak 2022'de başlayıp 1 Şubat 2022'de tamamlanacağı duyurulmuştu. TFF kararı sonrasında bu tarihler de 12 Ocak tarihinde başlayıp 8 Şubat 2022 tarihinde biteceğini belirtti.