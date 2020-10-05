Transfer dönemi bitti mi? Transfer sezonu ne zaman, saat kaçta bitiyor?

Futbolda 2020 - 2021 transfer sezonunda sona gelindi. Süper Lig takımları ekiplerini güçlendirmek adına yaptığı transferler konuşulurken, Transfer sezonun bitiş tarihi merak ediliyor. Transferler saaç kaçta bitiyor?

TRANSFER SEZONU KAÇTA BİTİYOR?

Süper Lig'de sezon başlarken birinci transfer dönemi kısa süre sonra tamamlanacak. Futbolda 4 Ağustos'ta başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek.

Takımlar Pazartesi gününe kadar kadrolarına takviye yapabilecek ve federasyona bildirebilecek. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise daha sonra duyurulacak.

Futbolda 4 Ağustos'ta başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, 5 Ekim Pazartesi günü saat 18.00'da sona erecek. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise daha sonra duyurulacak.