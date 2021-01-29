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Trans birey ile genç kadın tekme tokat birbirine girdi!

DHA |  29 Ocak 2021 Cuma - 14:34 | Son Güncelleme : 29 01 2021 - 14:39

İzmir'in Konak ilçesinde, trans birey ile bir kadının, saç saça baş başa kavgası cep telefonu ile görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı. İkilinin, polise şikayetçi olmadığı öğrenildi.


İzmir'in Konak ilçesi Basmane semtinde dün gece kimlikleri belirsiz trans birey ile bir kadın arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
 
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme tokat ile saldırıp, saçlarını çekti. Yaşanan arbede sırasında yere düşen ikiliyi, çevredekiler güçlükle ayırdı.
 
Kavgayı bir vatandaş ise, cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı.
 
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Görüntüde, yere düşmelerine rağmen birbirlerine vurmaya ve saçlarını çekmeye devam eden ikiliden birinin, 'Kollarım' diye bağırdığı duyuluyor.
 
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Kimlikleri öğrenilemeyen ikilinin birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
 
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İzmir Trans birey kavga
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