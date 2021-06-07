Trakya Üniversitesi'ne sözleşmeli personel alınacak! Başvuru için 1 yıl deneyim yeterli!

Ön lisans ve lisans mezunu 62 sözleşmeli personel alınacak. 2021 yılı sözleşmeli sağlık personeli ilanı yayımlandı. İlana göre, Trakya Üniversitesi Hastanesi'nde istihdam edilmek üzere yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre, sözleşmeli personeli alınacak. Başvurular 21 Haziran'da sona erecek. Peki, Trakya Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Trakya Üniversitesi Hastanesi personel alımı 2021 başvuru şartları...

Trakya Üniversitesi duyurdu. Üniversite hastanesine 62 sözleşmeli personel alınacak. Başvurular başladı ve şartlar belli oldu. Yayımlanan ilana göre, Trakya Üniversitesi Hastanesi'nde istihdam edilmek üzere 2020 KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre sözleşmeli personel alınacak. Adaylara, KPSS puan sıralaması dışında ayrıca yazılı ve sözlü sınav yapılmayacak. Başvuru için 1 yıl deneyimli olmak yeterli olacak. Peki, Trakya Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Trakya Üniversitesi Hastanesi personel alımı 2021 başvuru şartları...

Trakya Üniversitesi Hastanesi'ne 52 hemşire, 6 sağlık teknikeri, 1 laborant, 1 eczacı, 1 röntgen teknisyeni ve 1 odyoloji alanından sağlık personeli olmak üzere 62 sözleşmeli personel alınacak. Başvurular 21 Haziran'da sona erecek.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Trakya Üniversitesi Hastanesi'ne başvurucak adayların, ilanda istenen belgelerle birlikte Trakya Üniversitesi Rektörlüğü'ne şahsen başvurmaları gerekiyor. Üniversiteden yapılan açıklamada başvuru sırasında Beyan Formu doldurulacağından posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adaylar sadece tek bir unvan için pozisyon kodu belirterek başvuru yapacaklar.

Başvuru bitim tarihinden sonraki beş iş günü içerisinde KPSS (B) grubu puan sıralaması yapılarak sonuçlar, www.trakya.edu.tr adresinde duyurulacak

BAŞVURU ŞARTLARI

1- TC. vatandaşı olup, 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- Adaylar hemen göreve başlatılacağı için göreve başlamasına engel bir durumunun olmaması (Sağlık Dahil).

4- Nöbet usulü ve vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.

5- Müracaat edilecek unvan için aranılan başvuru şartlarını taşıyor olmak.

6- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde (belirlenen istisnalar hariç) sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak. ECZACI pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Birden fazla başvuru olması durumunda bu pozisyon için sınav yapılacak olup, tarih, saat ve yeri ayrıca belirtilecektir.