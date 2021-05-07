Trakya'da muhtarların Kovid-19 aşılama çalışmaları devam ediyor

Sağlık Bakanlığının aşılama takvimine göre risk grubunda sisteme tanımlanan muhtarların, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarının yapılmasına devam ediliyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşı olan Akalar Mahallesi Muhtarı Hakan Ediş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerine bu imkanı sağlayan devlet yetkililerine teşekkür etti.

Bir süredir aşı olmayı beklediklerini ve sıralarının gelmesiyle aşılarını yaptırdıklarını ifade eden Ediş, aşılamanın önemini vurguladı.

Herkesi aşı olmaya davet eden Ediş, "Bir an önce bu illetten kurtulmamız için aşı şart. Şu anda mutluyum. Hiç korkulacak bir şey yok. Herkesi davet ediyorum gelsinler aşılarını olsunlar." dedi.

Ediş, sağlık çalışanlarına da özverilerinden dolayı teşekkür etti.

İstasyon Mahallesi Muhtarı Naide Şanlı ise kendilerine bu imkan sağlandığı için çok mutlu olduğunu kaydetti.

Sürekli sahada görev yaptıklarını bu nedenle aşılamamanın kendileri için önemli olduğunu belirten Şanlı, aşı çalışmaları ile salgın sürecinin atlatılabileceğine inandığını dile getirdi.

Trakya'da 717 bin 764 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı

Trakya'da, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında bugüne kadar 717 bin 764 kişiye aşı yapıldı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Trakya 'da en çok aşı 344 bin 618 ile Tekirdağ 'da uygulandı.