Traktör üretiminin yüzde 68’ini yaptı!

TürkTraktör, 2020’ye ait finansal sonuçlarını açıkladı. 2020 yılında toplam 34 bin 337 adet traktör üreten TürkTraktör, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre üretimini %51 artırdı. Türkiye’nin toplam traktör üretiminin ise %68’ini de tek başına gerçekleştirdi. İç pazarda 22 bin 384 adetlik satış yapan firma 130 ülkeye 12 bin 553 adet traktör ihraç etti. 2020 yılında cirosunu da bir önceki yıla göre %64 artıran firma 6 milyar 243 milyon TL toplam ciroya ulaştı.

Yerli üretim iş makineleri



TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner bu yıl üretim ve ihracatın daha da artmasını öngördüklerini belirtti. Pandemi döneminde öncelikle tarımsal üretimdeki sürdürülebilirliği sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Özüner “Salgınla birlikte oluşan zorlu şartlar karşısında gıda tedarikinde kesintisizliği sağlamak adına özveri ile çalışan çiftçilerimizi her alanda desteklemeyi önceliklendirdik. New Holland markamız pazardaki liderliğini sürdürürken, Case IH markamız pazardaki konumunu 7. sıradan 4. sıraya yükseltti” dedi. 2021’de kademeli olarak Türkiye’de yürürlüğe girecek olan Faz IIIB ve Faz IV emisyon standartları ile traktör ana çerçeve yönetmeliğine yönelik geçiş hazırlıklarını tamamladıklarını da söyleyen Özüner, “Avrupa ve Kuzey Amerika’da 2014 yılından bu yana kullanılan Faz IIIB ve Faz IV emisyon seviyesine sahip traktörlerimizi dünya çiftçileriyle buluşturuyorduk. Ülkemizde uygulanacak olan emisyon geçişi için de hazırız. Bazı modellerimizin üretim ve satışına Ocak ayında başladık”dedi.