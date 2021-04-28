Traktör satışları artıyor!

2020 yılında toplam üretimde 34 bin adedi aşan Türk Traktör bu yılın Ocak-Mart döneminde toplam üretim rakamı 13 bin 208 adet oldu. Bu yılın ilk 3 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre satışlarında %71’lik bir artış sağlayan TürkTraktör, Ocak-Mart 2021 döneminde 9 bin 628 adet traktörü Türkiye’deki, 3 bin 487 adedi ise dünya pazarlarındaki çiftçilerin kullanımına sundu. Firmanın üretimindeki artışa bağlı olarak yılın ilk 3 ayında cirosu 2 milyar 684 milyon TL’ye yükseldi.

Tarımsal üretimde sürdürülebilirlik



TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, yılın ilk 3 ayında özellikle üretim ve satış adetlerinde yakaladıkları başarının, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlama tarafındaki gayretlerinin önemli bir göstergesi olduğuna dikkate çekti ve “Tarım sektörünün belkemiği olan çiftçilerimizin çalışmalarını kesintisiz biçimde yapmaları için, mekanizasyon tarafındaki taleplerini ve ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz"diye konuştu. Tüm dünyada salgının ilk dönemlerine göre ihracatta genel anlamda bir hareketlenmenin olduğunu da belirten Özüner “Ancak salgının farklı bölge ve ülkelerdeki seyrinde yaşanan dalgalanmalarla talep ve tedarik zincirindeki sıkıntılar yaşanmaya devam ediyor. Bu sorunlara karşın, bu süreci en iyi şekilde yönetmek adına aldığımız aksiyonlarla Ocak-Mart arasında yurt dışı satışlarımızı %2 oranında artırmayı başardık” dedi.