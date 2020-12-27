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Traktör şarampole uçtu: Aynı aileden 1 ölü, 2 yaralı

DHA |  27 Aralık 2020 Pazar - 18:55 | Son Güncelleme : 27 12 2020 - 18:55

Aydın'ın Germencik ilçesinde, traktörün şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.


Kaza, saat 16.00 sıralarında Çamköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Nuri Dinçer (40), eşi Meliha Dinçer (37) ve kayınvalidesi Gülsüm Kuzu (55) ile römork bağlı traktörle zeytin bahçesinden eve döndükleri sırada Nuri Dinçerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada traktörün römork kısmında bulunan kayınvalide Gülsüm Kuzunun olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Sürücü Nuri Dinçer ve eşi Meliha Dinçer ise yaralı olarak ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada hayatını kaybeden Gülsüm Kuzunun cenazesi ise Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 
 
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
 

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Aydın Germencik traktör
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