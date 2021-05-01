Haberler »

Yaşam Haberleri »

Trafikte 'yol benim' vahşeti! Ufuk Uras’ın yeğeni Arda Erdabak yoğun bakıma alındı...

Trafikte 'yol benim' vahşeti! Ufuk Uras’ın yeğeni Arda Erdabak yoğun bakıma alındı...