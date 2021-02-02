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Trafikte yeni dönem! Resmen değişti, 150 metre...

AA |  02 Şubat 2021 Salı - 15:11 | Son Güncelleme : 02 02 2021 - 15:29

Trafikte yeni döneme ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bugün itibarıyla başladı. İçişleri Bakanlığı'nın yönetmeliğine göre, geçiş üstünlüğüne sahip araçlar, bu araçların sürülmesi sırasında uyulacak kurallar ile ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin kullanımına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Sesli ve ışıklı uyarı işaretleri, zorunlu hallerde en az 150 metreden duyulabilecek ve görülebilecek şekilde kullanılacak.


"Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar Hakkında Yönetmelik"  Resmi Gazete'de yayımlandı.  İçişleri Bakanlığının yönetmeliğine göre, geçiş üstünlüğüne sahip  araçlar, bu araçların sürülmesi sırasında uyulacak kurallar ile ışıklı ve sesli  uyarı işaretlerinin kullanımına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
 
  Bu kapsamda organ, doku veya kan nakil araçları, doğal gaz  dağıtımından sorumlu kuruluşlarca kullanılan doğal gaz acil müdahale araçları,  yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlara ait kar ve buzla mücadele araçları  ile acil müdahale gerektiren durumlarda görevli araçlar, korunan ve koruyan  araçlar, hükümlü veya tutuklu nakil araçları, üstlenilen veya geçmişte ifa edilen  görevin niteliği, önemi veya kişiye yönelik güvenlik riskleri değerlendirilerek  "Bakanlık onayı" ile belirlenen kişilerin kullanımında olan araçlar, görev ve  hizmet gerekleri veya güvenlik nedenleriyle geçiş üstünlüğüne sahip olacak.
 
  Işıklı uyarı işareti, araçların tepe bölgelerine sabitlenmek suretiyle  veya aynı bölgeye derhal sökülüp takılabilecek şekilde olacak. Ancak boyama şekilleri veya ayrım işaretleriyle geçiş üstünlüğüne  sahip oldukları açıkça belli olan ambulans, itfaiye, orman yangınlarıyla mücadele  eden araçlar, organ, doku, kan nakil araçları, kolluk araçları, afet ve acil  durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar, yolun yapım ve bakımından sorumlu  kuruluşa ait kar ve buz mücadelesi araçları ve kanunca belirtilen makam  sahiplerinin kullanımına verilen araçlar ile bu araçları koruyan araçlar ve geçiş  üstünlüğü tanınan kişilerin kullanımında olan araçlarda ışıklı uyarı sistemleri  aracın diğer bölgelerine de takılabilecek. Boyama şekilleri veya ayrım işaretleriyle geçiş üstünlüğüne sahip  oldukları açıkça belli olmayan güvenlik, asayiş ve trafik hizmetlerinde  kullanılan kolluk araçlarında ışıklı uyarı sistemi aracın tepe bölgesinde  bulunacak. Işıklı uyarı sistemi motosikletlerde ise rahatça görülebilecek şekilde  aracın uygun yerlerine takılarak kullanılacak.
  
Geçiş üstünlüğüne sahip araçlarda ışıklı uyarı işaretleri de  belirlendi
 
Geçiş üstünlüğüne sahip araçlardaki ışıklı uyarı işaretleri  ambulanslar, organ, doku veya kan nakil araçlarında, trafik ve genel kolluğa ait  araçlarda mavi-kırmızı veya mavi, itfaiye, orman yangınlarıyla mücadele eden  araçlar, afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar kırmızı,  Karayolları Genel Müdürlüğünün sadece trafik hizmetlerine tahsis edilen  araçlarında ve Adalet Bakanlığına ait hükümlü veya tutuklu sevk araçlarında mavi,  yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlara ait kar ve buzla mücadele araçları  ile acil müdahale gerektiren durumlarda görevli araçlar ile doğal gaz acil  müdahale araçlarında ise sarı olacak.
 
Yönetmelikte geçiş üstünlüğü hakkının kullanım esasları da yer aldı. Buna göre, bu araçlar görev halindeyken geçiş üstünlüğü hakkına sahip  olacak. Geçiş üstünlüğü, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak, ışıklı  ve sesli uyarı işaretlerini bir arada vermek şartıyla kullanılacak. Sesli ve  ışıklı uyarı işaretleri, zorunlu hallerde en az 150 metreden duyulabilecek ve  görülebilecek şekilde kullanılacak. Geçiş üstünlüğüne sahip olmamasına rağmen geçiş üstünlüğüne sahip  araçların kullanabileceği ışıklı ve/veya sesli uyarı işaretlerini araçlarda  bulunduran ve/veya kullananlar hakkında kanunun 26'ncı maddesine istinaden  gerekli yasal işlemler yapılacak.
 
 
 

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