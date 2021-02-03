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Trafikte yeni dönem! Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı...

AA |  03 Şubat 2021 Çarşamba - 7:48 | Son Güncelleme : 03 02 2021 - 7:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genelgeyi imzaladı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Erdoğan'ın imzaladığı "Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi (2021-2030) ve Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı'na (2021-2023)" ilişkin genelgeye göre, 2030'a kadar kazalar neticesi can kayıplarının yüzde 50 azaltılması öngörülüyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karayolu Trafik  Güvenliği Strateji Belgesi (2021-2030) ve Karayolu Trafik Güvenliği Eylem  Planı'na (2021-2023)" ilişkin genelge yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan  genelgede, trafik kazalarının küresel ölçekte insan hayatına olumsuz etki eden  nedenlerin başında geldiği belirtildi.
 
Dünya genelinde trafik kazaları sonucu ölüm ve yaralanma sayılarındaki  artışın toplumsal ve ekonomik kayıpların ciddi boyutlara ulaşmasına neden  olduğuna işaret edilen genelgede, bu durumun ulusal ve uluslararası düzeyde  trafik güvenliğine ilişkin sorumluluğu bulunan tüm kurum ve kuruluşların iş  birliği içinde sistematik biçimde çalışmalarını zorunlu kıldığı bildirildi.
 
Hayatın merkezindeki kara yolu ulaşımının günlük hayatın vazgeçilmez  bir parçası olduğu kadar bugünün dünyasında insan hayatını tehdit eden küresel  sorun haline geldiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi: "Hızla ilerleyen teknolojik gelişmelerle küreselleşmeye bağlı olarak  önümüzdeki 10 yıllık süreçte günümüz ulaşım ağlarında ve türlerinde yenilikçi  yansımaların görülmesi beklenmektedir. Tüm bu gelişmeler ışığında trafik  güvenliğine ilişkin atılacak her adımda insanın kıymetli hazinesi olan can  güvenliğinin korunması temel prensip olarak yer almalıdır. Bu prensip  doğrultusunda 2012'de uygulamaya konulan '2011-2020 Karayolu Trafik Güvenliği  Stratejisi ve Eylem Planı' kapsamında trafik kazalarından kaynaklanan ölümlerin  yüzde 50 oranında azaltılması hedefi çerçevesinde kara yolu trafiğinin tüm  unsurlarını kapsayacak şekilde, kara yolu altyapısından araçların güvenlik  özelliklerinin artırılmasına, kurumsal yapının güçlendirilmesinden nitelikli ve  eğitimli personel sayısının artırılmasına, sağlık hizmetlerinin imkan ve  kapasitenin geliştirilmesi başta olmak üzere kaza sonrası müdahale  çalışmalarından modern araç, gereç ve donanımların milletimizin hizmetine  sunulmasına kadar çok önemli gelişmeler sağlanmıştır."
 
  
2030'a kadar kazalar neticesi can kayıplarının yüzde 50 azaltılması  öngörülüyor
 
 Kara yolu trafiğinin daha güvenli hale gelebilmesi için trafik  güvenliği konusunda yürütülen tüm hizmetlerin güvenli sistem yaklaşımı  çerçevesinde kurumsal sorumlulukların bilincinde, sürekli, düzenli, etkili ve  uyum içinde sunulmasının esas olduğu vurgulandı.
 
Genelgede şu ifadelere yer verildi: "Bu yaklaşım esas alınarak hazırlanan ve yeni dönemin yol haritası  olarak kabul edilen 'Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi (2021-2030) ile  insanın hata yapabileceği gerçeğinden hareketle, insanları hata yapmayacak hale  getirmenin yanı sıra trafikteki olası hataları telafi edecek bir sistem  geliştirilmesi ve sistemi oluşturan tüm unsurların gerekli sorumlulukları  yüklenerek sistemin tamamının güçlendirilmesi sağlanacaktır. Ülkemizde yaşayan  herkesin yaya, sürücü ve yolcu olarak bir şekilde günlük hayatın akışı sırasında  trafik içinde olduğu düşünüldüğünde oluşturulan Strateji Belgesi ile toplumda  yaşayan tüm insanların yaşama hakkı ve seyahat hürriyeti gibi temel hak ve  özgürlüklerinin korunması amacıyla da çok boyutlu ve çok çeşitli tedbirler  planlanmıştır.
 
  Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi (2021-2030) ile ulaşılmak  istenen nihai hedef, etkili iletişim mekanizmalarının kurulması, iş birliği ve  koordinasyona dayalı olarak sorumluluk, görev ve yetkilerin kullanılmasını  sağlayarak 'trafik güvenliğinde sorumluluk paylaşımı' anlayışını geliştirmek  suretiyle belirlenen hedefler aracılığıyla trafik kazaları nedeniyle can kaybının  yaşanmadığı ve ciddi derecede yaralanmaların meydana gelmediği bir Türkiye'dir.  Bu çerçevede, 2030 yılına kadar trafik kazaları neticesinde meydana gelen can  kayıplarının yüzde 50 azaltılması, 2050 yılına kadar can kaybının olmadığı bir  trafik sisteminin vatandaşlarımıza sunulması öngörülmektedir. "
 
  Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu oluşturuldu
 
  Genelgenin, Birleşmiş Milletler'in "trafikteki can kayıplarının yüzde  50 azaltılması ve 2050'ye kadar sıfırlanması" hedefinin Türkiye'de  gerçekleştirilmesine yönelik 2021-2030 yıllarında Trafik Güvenliği Eylem Planı  (2021-2023) ile hazırlanacak "2024-2027" ve "2028-2030 Karayolu Trafik Güvenliği  Eylem Planları"nın hayata geçirilmesini kapsadığı bildirildi.  Strateji Belgesi ve eylem planları kapsamındaki görevlerin aksamadan  yürütülebilmesi için kara yolu trafik güvenliğinin tesisine yönelik çalışmaları  yönlendirmek, bu konuda gerekli idari ve yasal düzenlemelere ilişkin çalışmaları  koordine etmek, önerilerde bulunmak, kaydedilen gelişmeler hakkında kamuoyunun  aydınlatılmasını sağlamak, uygulamaya konulan strateji belgesi ve eylem  planlarıyla ilgili hedef planlı çalışmaları takip etmek, eylem planlarının  yürütülmesine ilişkin sorumluluğu bulunan ve iş birliği gerektiren kurum ve  kuruluşlar arasında gerekli koordinasyonu sağlamak üzere "Karayolu Trafik  Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu"nun oluşturulduğu kaydedildi.
 
  
Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi (2021-2030) ve Karayolu  Trafik Güvenliği Eylem Planları'nda belirtilen stratejik amaç, hedef ve  performans göstergelerinin ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yerine  getirilmesinin sağlanması, faaliyet ve çalışmaların sağlıklı yakından takip  edilebilmesi ve gerekli durumlarda ivedi olarak uygulamaya dönük kararların  alınabilmesi amacıyla "Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi İzleme ve Yürütme  Kurulu"nun oluşturulduğu bildirildi. Strateji belgesi ve eylem planlarında yer alan görevlerin  yürütülmesini izlemek ve koordinasyon ve iş birliğini sağlamak amacıyla Karayolu  Trafik Güvenliği Stratejisi İzleme ve Yürütme Kuruluna bağlı "ihtisas  gruplarının" da oluşturulabileceği ifade edildi.
 
  Eşgüdüm Kurulu kararlarının hayata geçirilmesine gerekli destek  sağlanacak
 
 Genelgede Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu ile  Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi İzleme ve Yürütme Kurulunun trafik güvenliği  bağlamında yaptığı çalışmaların tanıtılması, Karayolu Trafik Güvenliği Strateji  Belgesi'nin vatandaşların dikkatine sunulması, çalışmalara katılımlarının  sağlanması ve iyi uygulama örnekleri sunularak görüşlerine başvurulabilmesi  amacıyla internet adresi tasarlanarak trafik güvenliği farkındalık çalışmalarının  yürütüleceği belirtildi.
 
 2024-2027 yıllarını kapsayacak eylem planının hazırlıklarının 2023  yılı sonuna kadar, 2028-2030 yıllarını kapsayacak eylem planının hazırlıklarının  ise 2027 yılı sonuna kadar Eşgüdüm Kurulu koordinesinde tamamlanacağı  bildirildi.Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planları'nda "sorumlu kuruluş" ve "iş  birliği yapılacak kuruluş" olarak belirlenen bakanlık, kurum ve kuruluşların,  eylem planlarının hayata geçirilmesi için planlama dahilindeki görev ve  sorumluluklarının takvime uygun olarak yerine getirilmesinde gerekli hassasiyeti  göstereceği vurgulandı.  Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Karayolu Trafik  Güvenliği Eylem Planı'nda belirtilen görevlerin yürütülmesinde tüm bakanlık, kamu  kurum ve kuruluşlarınca öncelik verileceği, Eşgüdüm Kurulunca alınan kararların  hayata geçirilmesine gerekli destek ve katkının sağlanacağı ifade edildi.
 
  
 

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