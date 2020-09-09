Trafikte tartıştığı kadına dehşeti yaşatmıştı! İstenen ceza belli oldu

İstanbul Alibeyköy'de trafikte tartıştığı diş hekimi Sena Koçak Genç'e hakaret ettiği ve aracının kaportasına çıkıp ön camını kırdığı iddiasıyla tutuklanan Emre Etyemez hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, üç şüpheli hakkında iddianame düzenledi. İddianamede şüpheli Emre Etyemez hakkında 4 ayrı suçtan 8 yıla kadar hapis istenirken, Emre Etyemez'in eşi ve baldızı hakkında ise 5'er yıla kadar hapis talep edildi.

İstanbul Alibeyköy'de 1 ay önce trafikte tartıştığı kadına hakaret edip aracının üzerine çıkarak ön camını kıran Emre Etyemez hakkında istenen ceza belli oldu.

Alibeyköy'de 13 Ağustos 2020'de, akşam saatlerinde trafikte tartıştığı müşteki Sena Koçak Genç'e hakaret ederek aracının kaportasına çıkarak ön camını kırdığı gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklanan şüpheliler Emre Etyemez ile eşi Gülüzar Etyemez ve baldızı Buse K. hakkındaki soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Uzlaştırma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada, taraflar arasından uzlaşma sağlanamadı.

ÜÇ ŞÜPHELİYE CEZA İSTENDİ

Bunun üzerine savcılık, üç şüpheli hakkında iddianame düzenledi. İddianamede, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde söz konusu suçları işledikleri anlatılarak şüpheli Emre Etyemez'in müştekinin koluna vurduğu belirtildi. Şüpheli Emre Etyemez hakkında "Basit yaralama", "Hakaret", "Tehdit", "Mala zarar verme" suçlarından 1 yıl 5 aydan 8 yıla kadar hapis talep edildi. Diğer şüpheliler Gülüzar Etyemez ve Buse K. hakkında ise "Basit yaralama", "Hakaret", "Tehdit" suçlarından 1 yıl 1'er aydan 5 yıla kadar hapis istendi. Şüpheliler hakkındaki iddianame İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianame kabul edilirse şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. Öte yandan şüphelilerin hakaret ettiğini iddia ettikleri müşteki Sena Koçak Genç hakkındaki "Hakaret" suçundan yürütülen soruşturmaya takipsizlik kararı verildi.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Şüpheli Emre Etyemez polis sorgusunda eşinin yeni doğum yaptığını, hastaneden çıktıklarını belirterek hakaret ve yaralama iddiasını kabul etmemişti. Şüpheli Emre Etyemez olaydan dolayı pişman olduğunu da ifade ederek müşteki Sena Koçak Genç'in eşinin üzerine yürüdüğünü ve tekme atmaya çalıştığını savundu. Şüpheli Emre Etyemez "Ben de bir anlık öfkeyle bu şahsın aracının kaputuna çıktım. Zıplayarak aracın kaputunu ezdim. Akabinde bu şahsın aracının ön camına yumruklarım ile vurarak aracın camını çatlattım" demişti. Müşteki Sena Koçak Genç'in olay anını cep telefonuyla kaydettiği görüntüler ise sosyal medyada çok kişi tarafından paylaşılarak tepkilere neden olmuştu.