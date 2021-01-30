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Trafikte şoke eden görüntü! Genç kız araçtan inip dans etmeye başladı

İHA |  30 Ocak 2021 Cumartesi - 0:52 | Son Güncelleme : 30 01 2021 - 0:52

Antalya’da hafta sonu kısıtlamasına dakikalar kala oluşan araç trafiğinde beklemekten sıkılan genç kız, otomobilden inip araçlar arasında son ses müzik eşliğinde dans etti. Genç kızın dansı sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.


Covid-19 pandemisi tedbirleri kapsamında alınan ve her hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala Muratpaşa ilçesine bağlı Fener Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda trafik kilitlendi. Araçlar uzun süre ilerleyemezken, trafikte sıkılan bir genç kız ise yaptığı ise görenleri şaşırttı. Otomobilden inip kapıyı açık bırakan genç kız, diğer araçların arasında son ses müzikle hem oynadı hem de şarkıya eşlik etti
 
Sosyal medyada da paylaşılan genç kızın dans şovu, sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Antalya kısıtlama müzik
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