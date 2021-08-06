06 Ağustos 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.435 0.21 EURO 10,1570 0.50
USD 8,6320 1.31 ALTIN 489,500 -0.95
CANLI BORSA
TÜMÜ

Trafikte dehşet! Tartıştığı motosikletliyi kamyonla ezdi

AA |  06 Ağustos 2021 Cuma - 18:00 | Son Güncelleme : 06 08 2021 - 18:00

Ankara'da kamyon sürücü, trafikte seyir halindeyken tartıştığı motosiklet sürücüsüne aracıyla çarparak kaçtı. Ölümden dönen motosiklet sürücüsü yaralandı. Kamyon sürücüsü yakalanarak tutuklandı.


Kaza, dün akşam saatlerinde Ankara-Kahramankazan yolunda meydana geldi.
 
Kamyon sürücüsü ile motosiklet sürücüsü, trafikte seyir halindeyken tartışmaya başladı.
 
Bu sırada kamyon sürücü, sol tarafında bulunan motosikletin üzerine direksiyonu kırdı. Kamyonun yandan çarptığı motosiklet devrilerek parçalandı. Kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulan motosiklet sürücüsü, yolda metrelerce sürüklenerek yaralandı.
 
Başında kask bulunan sürücü, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
 
Kamyon sürücüsü yakalandı
 
Ankara Emniyet Müdürlüğü, motosiklet sürücüsüne çarparak, kaçan kamyon sürücüsünün yakalandığını duyurdu.
 
Kamyon sürücüsüne 3 bin 424 lira ceza kesildi, sürücünün belgesine el konuldu.  Sürücü hakkında adli işlem de başlatıldı.
 
Tutuklandı
 
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen kamyon sürücüsü, savcılık sorgusunda; motosikletli sürücüyü tanımadığını, aralarında husumet bulunmadığını, seyir halindeyken motosiklet sürücüsünün kendisine çarptığını iddia etti.
 
Tutuklanma istemiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine çıkarılan sürücü, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklandı.

ETİKETLER

Ankara kamyon motosiklet
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.