Trafikte dehşet! Tartıştığı motosikletliyi kamyonla ezdi

Kaza, dün akşam saatlerinde Ankara-Kahramankazan yolunda meydana geldi.
Kamyon sürücüsü ile motosiklet sürücüsü, trafikte seyir halindeyken tartışmaya başladı.
Bu sırada kamyon sürücü, sol tarafında bulunan motosikletin üzerine direksiyonu kırdı. Kamyonun yandan çarptığı motosiklet devrilerek parçalandı. Kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulan motosiklet sürücüsü, yolda metrelerce sürüklenerek yaralandı.
Başında kask bulunan sürücü, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Kamyon sürücüsü yakalandı
Ankara Emniyet Müdürlüğü, motosiklet sürücüsüne çarparak, kaçan kamyon sürücüsünün yakalandığını duyurdu.
Kamyon sürücüsüne 3 bin 424 lira ceza kesildi, sürücünün belgesine el konuldu. Sürücü hakkında adli işlem de başlatıldı.
Tutuklandı
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen kamyon sürücüsü, savcılık sorgusunda; motosikletli sürücüyü tanımadığını, aralarında husumet bulunmadığını, seyir halindeyken motosiklet sürücüsünün kendisine çarptığını iddia etti.
Tutuklanma istemiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine çıkarılan sürücü, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklandı.