Trafikte dehşet! Oğlunu dövüp babasını öldürdüler

Olay, Aksaray Adana E-90 Karayolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avusturya’dan memleketi Aksaray’a izne gelen Salim Tuğ (53), eşi ve oğlu Yaşar Tuğ (26) ile birlikte Aksaray’ın merkeze bağlı Karaca ören Köyünde yakınlarını ziyaret etti. Ziyaretin ardından Yaşar Tuğ’un kullandığı Avusturya plakalı araçlarıyla Aksaray Merkeze dönmek için yola çıkan aile, yolda seyir halindeyken bir otomobil le yol verip vermeme yüzünden korna ve selektör ile tartıştı. Gurbetçi ailenin bulunduğu aracı sıkıştırıp taciz eden otomobil sürücüsü bir süre ilerledikten sonra OSB ışıklı kavşakta 3 araç Yaşar Tuğ’un kullandığı otomobilin önünü kesti.

8 kişi sürücüyü darp edip babasını bıçakladı

3 araçtan inen Abdulkadir Ö. (29), Hüseyin T. (32), Kuddusi K. (32), Abdulbaki K. (24), Muhammet Mustafa K. (24), Hakan K. (29), İbrahim K. (21) ve Tuncay I. (46) isimli 8 kişi araç sürücüsünü zorla araçtan indirdi. Şahıslardan bazıları otomobile tekme ve taşlarla zarar verirken, diğerleri de sürücüyü darp etmeye başladı. Bu sırada araçtan aşağıya inen baba Salim Tuğ gurubun arasına girerek kavgayı ayırmak istedi. Yaşar Tuğ’u darp eden Abdulkadir Ö. belinde taşıdığı ekmek bıçağını çıkartarak araya giren sürücünün babası Salim Tuğ’u “Neden yol vermediniz” diyerek kalp bölgesinden bıçakladı.