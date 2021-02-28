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Trafik sorununa da çare olacak! Seri üretim başladı

AA |  28 Şubat 2021 Pazar - 15:00 | Son Güncelleme : 28 02 2021 - 15:00

ASELSAN, geliştirdiği teknolojik çözümlerle şehir içi trafik yönetiminin daha etkin hale getirilmesine katkı verecek.


ASELSAN, akıllı ulaşım  sistemleri alanında yürüttüğü faaliyetlerle şehirlerdeki gündelik hayatı  kolaylaştıracak çalışmalar yapıyor.
 
ASELSAN'ın geliştirdiği trafik yönetim sistemleri, yolların daha etkin  kullanımı ve trafik kazaların engellenmesi amacıyla olay algılama, hava/yol  durumu ölçümü, trafik verilerinin ölçümü, kavşak katılım denetimi, yolcu  bilgilendirme/yönlendirme ve video yönetimi gibi fonksiyonları gerçekleştiriyor.
 
Otomasyon sistemleri kapsamında ise araç ve plaka tanıma, ileri tarım  otomasyon, afet ve acil durum yönetim sistemleri geliştirilip hizmete sunuluyor.
 
ASELSAN, yürütülen çalışmalar sonunda Türk Standardları Enstitüsü  belgelerine sahip trafik yönetim cihazlarının seri üretimine başladı. Bu  kapsamda, kavşak kontrol cihazı, değişken mesaj/trafik işaretleri ve trafik  sinyalizasyon sistemleri kullanıcıların beğenisine sunuldu. Ürünlerin ilk  kurulumu Kırıkkale'de sözleşmeli proje kapsamında gerçekleştirildi.
 
Kurulumu yapılan kavşak kontrol cihazları birbirleriyle haberleşerek  hem kavşak hem de şehir boyutunda trafik yönetimi sağlıyor. Sektörde genellikle  kullanılan yöntem olan önceden belirlenmiş planların kullanımının aksine, sistem  tam adaptif modelle gerçek zamanlı çalışıyor. Kameralar ve loop dedektörleri gibi  çeşitli sensörler ve görüntü işleme teknolojileri kullanılarak kavşaklardan gelen  araç yoğunluğu bilgisiyle sonraki kavşaklardaki trafik ışıklarının süreleri anlık  olarak belirleniyor. Örneğin, kavşak kollarından birinde araç olmadığı durumda  trafik akışının verimini artırmak adına o yön için yeşil ışık yanmıyor.
 
Belirlenen kavşaklarda kavşak kontrol cihazının kullanılmasının  öncesinde ve sonrasında aynı zaman dilimlerinde toplanan verilere göre ortalama  olarak araç başına gecikmelerde yüzde 26, araç başına durma sayısında yüzde 16,  toplam günlük yakıt tüketiminde 510 litre ve toplam günlük karbondioksit  salınımında 1220 kilogram azalma meydana geliyor.
 
  
 

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