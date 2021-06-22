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Trafik sigortasında yeni dönem! Yüzde 40 indirim

22 Haziran 2021 Salı - 13:02 | Son Güncelleme : 22 06 2021 - 13:40

Trafik sigortası ile ilgili flaş gelişme! Hesaplara yatacak. Üstelik fiyatlarda yüzde 40 indirim de yapıldı. Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, "Trafik sigortasında vatandaşların tazminatlarını en hızlı ve en şeffaf şekilde alabilmelerinin önü açıldı. Ayrıca sigorta şirketlerimizin maliyetlerinin azalması ile poliçe fiyatlarında aşağı yönlü hareketler gözlenmeye başladı." ifadelerini kullandı.


Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, trafik sigortasında değişiklik içeren kanun tasarısının  yasalaşmasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, trafik sigortasında söz konusu  adımla belirsizliklerin ortadan kalktığını belirtti.

Düzenleme ile artık trafik sigortasında herhangi bir hak kaybı  yaşanmaksızın, tazminatların bilimsel yöntemlere göre hesaplanarak hak  sahiplerinin gerçek zararının en kısa sürede karşılanabileceğini aktaran Benli,  "Böylelikle gerek sigortalılarımız ve hak sahipleri gerekse sigorta şirketlerimiz  açısından trafik sigortalarında tazminatlar öngörülebilirliğe kavuştu. Aynı  şekilde şirketlerimizin bu sigorta ürününde yaşadığı fiyat oluşturma belirsizliği  de ortadan kalktı." ifadelerini kullandı.

Benli, trafik kazalarında, sigortadan ödenecek vefat ve sakatlık  tazminatı hesaplamasına standart gelmesiyle birlikte, yargının farklı tazminat  kararları vermeyeceğini ve artık hak kaybı yaşanma durumunun olmayacağının altını  çizdi.
 
Standart gelmesiyle, yargı yoluna gitmeye bile gerek olmadan mağdur  olan tarafın ne alacağını, sigorta şirketlerinin de ne ödeyeceğini bileceğini  belirten Benli, "Son dönemde artan hasar aracılarına da gerek kalmayacak ve  mahkemelerimizde biriken davalar azalacak. Dava maliyetleri ve yıllarca süren  dava süresinde ekonomik kayıplarından önüne geçilmiş olacak." açıklamasında  bulundu.
 
"Değer kaybı hesabında netlik sağlandı"
 
Atilla Benli, Türkiye Sigorta olarak, tüm ürün gruplarında olduğu gibi  trafik sigortasında da aktüeryal hesaplamalardan vazgeçmeden fiyatlama  yaptıklarını belirtti.
 
24 milyon araç sahibini yakından ilgilendiren ve yaptırılması zorunlu  olan trafik sigortasında yapılan düzenlemeler sonrası şirket olarak maliyetlerde  azalma olduğunu ve bunu da havuz dışı poliçe fiyatlarına yansıtmaya  başladıklarını ifade eden Benli, şunları kaydetti: "7 basamaklı fiyat oluşumu içinde bir basamakta yüzde 40’a varan  indirim sağlarken, diğer basamaklarda değişen oranlarda fiyat düzenlemelerimiz  oldu. Yeni düzenleme ile SEDDK’nın, gerekli çalışmaları yaparak hesaplama  metodlarını netleştirmesiyle birlikte sigorta şirketleri sayısal analiz  tahminlerini daha iyi yapacak ve trafik sigortasındaki tüketici lehine indirimler  diğer firmalara da yansıyacaktır.
 
Düzenleme içinde bir başka önemli netlik de söz konusu poliçe kaynaklı  ticari araçlar ve araç kiralama şirketlerine kar kaybı, gelir kaybı, kira kaybı,  iş durması gibi tazminatların ödenmeyecek olması. Artık sürücüler, küçük hasarlar  için değer kaybı tazminatı talep edemeyecek. Değer kaybı tazminatında aracın  piyasa değeri, kullanılmışlık düzeyi, hasara uğrayan parçaları ile hasar tutarı  dikkat alınacak. Trafikten çekilecek ve hurdaya çıkmış araçlar da sigortadan  değer kaybı tazminatı alamayacaklar. Tüm bunlar sektörümüz için önemli  belirsizlikler ve önemli bir maliyet kalemleri olarak önümüzde duruyordu. Bu  durumun ortadan kalmış olmasında en önemli faydayı vatandaşlarımız elde etmiş  oldu."
 
Benli, tazminat ve değer kaybında önümüze çıkan ekstra maliyetlerin  ortadan kalkmasıyla birlikte trafik sigortası poliçe fiyatlarında önemli ölçüde  aşağı yönlü hareket olacağını ifade etti.

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