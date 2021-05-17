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Trafik sigortasında yeni dönem! Detaylar belli oldu, ödenmeyecek...
Trafik sigortasında köklü değişiklikleri barındıran yasa tasarısı Meclis'e sunuldu. Milyonlarca araç sahibi gözünü oraya çevirdi. Meclis'e gönderilen yasa tasarısı, tazminatlara standart getirilmesinin yanı sıra başka düzenlemeleri de içeriyor. Trafik kazasında kusurlu tarafın yakınlarına sigortadan vefat tazminatı ödenmeyecek. Ticari araçlar ve araç kiralama şirketleri, trafik sigortasından kar kaybı, gelir kaybı, kira kaybı, iş durması gibi tazminatları talep edemeyecek, etseler de ödenmeyecek. Örneğin, trafik sigortasının kapsamında olmamasına karşın; kiralık araç kazaya karıştığında, onarımı süresince oluşan gelir kaybını araç kiralama şirketleri sigorta şirketinden talep edebiliyor, bazı mahkemeler de ödenmesine hükmediyordu. Yasa çıkarsa talep edilmeyecek. Sürücüler, küçük hasarlar için değer kaybı tazminatı talep edemeyecek. Trafikten çekilecek, hurdaya çıkmış araçlar sigortadan değer kaybı tazminatı alamayacak. Terör eylemlerinde kullanılan araçların neden olduğu zararlar trafik sigortasından ödenmeyecek.
Trafik sigortasında değişiklik öngören yasa tasarısı, Meclis’e gönderildi; bugün de Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlanacak. Muhtemelen de bazı kesimler düzenlemeye itiraz edeceklerdir ki, tasarının, Meclis’e gönderilmesiyle itirazlar başladı. Tasarı yasalaşırsa, trafik sigortasından ödenen vefat ve sakatlık tazminatına standart gelecek. Peki, neden yeni düzenlemeye ihtiyaç duyuldu?