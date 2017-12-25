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Son dakika... Trafik sigortasında "tavan fiyat" 2018'de de devam edecek

25 Aralık 2017 Pazartesi - 9:20 | Son Güncelleme : 25 12 2017 - 9:46

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, trafik sigortasında "tavan fiyat" uygulamasının 2018'de de devam edeceğini söyledi.


Sigorta şirketlerinin 9 ayda yaklaşık 240 milyon liralık zarar ettiğini tespit ettiklerini belirten Şimşek, "Şirketlerimizin sermayesinin erimemesi için azami prim tutarlarında bir defaya mahsus olmak üzere yıl başında yüzde 5 artış olacak" dedi.

Şimşek, şöyle devam etti:

"Ancak mevcut uygulamada azami prim tutarlarına uygulanan yüzde 1,5'lik aylık artışlarda ise herhangi bir değişikliğe gidilmeyecek. Bu şekilde vatandaşlarımızın yanı sıra sigorta sektörünün de zarar etmeyeceği orta yol bulunmuş olacak"

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