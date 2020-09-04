Trafik sigortası ve kaskoda kazandıran tüyolar! Yüzde 50 daha ucuz

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor. Trafik sigortasında ve kaskoda bunları yapan karlı çıkıyor. İşte araç sahiplerini cebinde daha az para çıkması için merak edilen tüyolar...

Zorunlu Trafik Sigorta sı, adı üstünde trafiğe çıkan tüm araçlar için zorunlu. Kasko ise isteğe bağlı ancak ‘trafik sigortası’ kadar önemli ve gerekli. Bu iki sigortayı ucuzlatan farklı alternatifler var. Bu detayları sizin için araştırdık. İşte merak edilenler...

Trafiğe kayıtlı yaklaşık 24 milyon araç var ve her birinin zorunlu olarak trafik sigortası olmalı. Ama sigortalı araç sayısı 14.1 milyon. Geçen yıla göre sigortasız araç sayısında 1.6 milyon adet artış var. Trafik sigortası yaptırmayana 132 lira ceza kesiliyor. Ceza 15 gün içinde peşin ödenirse 99 liraya düşüyor. Ama trafikten men ve otopark parası da var. Diğer yandan sigortasız geçen her ay için poliçeye yüzde 5 ceza zammı ekleniyor.

YENİ ARAÇ ALIRKEN ESKİ POLİÇENİZİ HATIRLATIN!

Yeni araç alımlarında genelde otomotiv bayilerindeki acente yetkilileri sürücü ilk kez trafiğe çıkacakmış gibi, hasarsızlık indirimi olmadan, trafik ve kasko poliçesi kesebiliyor. Bu durumda ödenecek tutar yüzde 50-60 daha fazla çıkıyor. Örneğin; kısa süre önce araç satışıyla birlikte kaskonun iptal edildiği belirtilirse hasarsızlık indirimi devreye giriyor ve 3.600 lira çıkan kasko bedeli 2.300 liraya iniyor. Trafikte de 1.300 lira olarak çıkan poliçe bedeli 590 lira gibi tutarlara düşüyor.

EN DÜŞÜK TEKLİFE ‘TRAMER’LI ÇÖZÜM

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi yani ‘TRAMER’, araç sahiplerine en hesaplı teklifin bulunması için büyük bir hizmet sunuyor. ‘sbm.org.tr’ internet sitesinden ‘Hizmetler’ bölümüne girerek, TC kimlik numarası ve plakayla sorgulama yaparak tüm sigorta şirketlerinden teklif alıp en ucuzunu seçebiliyorsunuz. Teklif için sigorta bitimine 30 günden az bir süre kalmış olmalı.

Ayrıca ‘Sigortam.net’, ‘enucuzsigortam. net’, ‘enuygun.com’, ‘hangikredi.com’ ve ‘hesapkurdu.com’ gibi platformlardan trafik ve kasko sigortası için teklif oluşturmak mümkün. Bu listelerde çıkan en düşük primi sigorta şirketlerinden de teyit ettirin. Ayrıca aracı kurumlar ve brokerler sigortalının danışmanı olarak hareket ettiğinden dolayı destek almanızda fayda var.

İLLERE GÖRE DE DEĞİŞİYOR

Tavan fiyat uygulamasıyla birlikte trafik sigortasında illere göre değişen bir tarife oluşturuldu. İstanbul 'da fiyatlar yüzde 6, Kocaeli Ankara ve Bursa ’da yüzde 3 artırımlı uygulanıyor. Diğer illerde yüzde 1-5 arasında indirim uygulanıyor. Yani aynı basamakta farklı fiyatlar görmek mümkün.

4.000 LİRAYI AŞAN FİYATLAR Bu konunun detaylarını Doğan Sigorta Brokerlik AŞ Üst Yöneticisi (CEO) ve Sigorta Brokerleri Derneği Başkanı Selcen Gür’le konuştuk. Gür, araç sahiplerinin cebini koruyan detayları paylaştı. AYLIK ARTIŞ YARIYA İNDİ Öncelikle 12 Nisan 2017 itibarıyla trafik sigortasında tavan fiyat uygulanıyor. Yani sigorta bedelleri illere ve basamaklara göre belli tutarların üzerine çıkamıyor. Fakat aylık düzenli bir artış var. Bu artış bu yılın başında yüzde 1.5’e fikslenmişti. Ancak pandemiyle birlikte bu artış yarıya yani yüzde 0.75’e düşürüldü. Bu durum aylık sigorta maliyetlerini kısmen de olsa düşüren bir etken. 2021 itibarıyla oran yüzde 1 olarak devam edecek. EŞE, ÇOCUĞA DEVRETME SEÇENEĞİ! Üst üste kaza yapıp yüksek prim ödeyen grupta yer alıyorsanız, aracınızı noterde 273 liraya eşinize, çocuğunuza, akrabanıza devredip düşük prim ödeyebilirsiniz. Böylece 4’üncü kademeden sisteme girmiş olursunuz ve primler daha düşük çıkar. Bu geçici bir avantaj sunar. Ancak daha sonra aynı aracı veya başka bir aracı kendi üzerinize almak isterseniz geçmiş hasarlar tekrar önünüze çıkacaktır. 1.000 LİRANIN ALTINDAYSA DOSYA AÇTIRMAYIN İlk kez araç alanlar trafiğe 4’üncü basamak olarak çıkıyor. Hasarsız geçen her yıl 5’ten 7’ye kadar bir kademe artıyor. 5’inci kademedeki sürücüye yüzde 15, 6’ıncı kademedeki sürücüye yüzde 30, 7’inci kademedeki yani 3 yıl içinde hiç kazaya karışmayan sürücüye yüzde 45 indirim uygulanıyor. Bu indirim 4’üncü basamağa göre yapılıyor ve sigorta bedeli 500 liranın da altına inebiliyor. Hasar yaptıkça kademe 1’e doğru geriliyor. Bu durumda 3, 2, 1’inci kademe için fiyatlar sırasıyla yüzde 50, yüzde 100, yüzde 150 artıyor ve 4.000 lirayı aşan poliçe bedelleri çıkıyor. Eğer yaşanan kazada sağlık sorunu yoksa ve devlet malına zarar verilmemişse 1.000 lira altına dosya açtırmamak avantajlı oluyor. Böylece poliçe yenileme döneminde hem hasarsızlık hakkınız saklı kalır hem de daha fazla prim ödemek zorunda kalmazsınız. Küçük sıyrıklar için karşı tarafla anlaşın. ZAMANINDA YENİLEYİN Zarar görecek olan mal varlığınızın yerine konulmasını istiyorsanız muhakkak kasko yaptırın. Ayrıca trafik sigortasının maddi kazalarda yetmediği durumlarda kasko poliçesinin içerisinde bulunan “ihtiyarı mali mesuliyet teminatı” devreye girerek sizi olumsuz durumlardan korur. Kasko zamanında yenilenmediği takdirde var olan hasarsızlık indirimi hakkı kaybolur. YÜZDE 20 AVANTAJI VAR Muafiyetli veya pert kasko ürünleri tercih edilebilir. Muafiyetli kasko belirli bir tutarda hasar alamazsınız anlamına gelmektedir. Örneğin; 100 bin liralık bir araçta uygulanacak 2.000 liralık muafiyet poliçe fiyatında yaklaşık yüzde 20 indirim sağlıyor. Pert kasko ise aracınızın sadece pert total hasar görmesi durumunda devreye giriyor. RİSKE GÖRE TEMİNAT Kasko sigortasında teminatlar isteğe göre belirlenebiliyor. Genişletilebildiği gibi kaskonun kapsamını daraltmak da mümkün. Örneğin; ikame araç süresini 15 günden 1 haftaya indirmek, servis konusunda sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu servisi seçmek, ihtiyari mali mesuliyet limitinde kısıtlamaya gitmek poliçe başına 700-900 lira arasında avantaj sağlıyor. Burada, hangi riskleri hangi oranda kendinizin üstleneceğini iyi hesaplayın. Yine düşük tutarlı hasarlarda kasko için dosya açtırmayın, hasarsızlığınızı koruyun. Bunun yerine mini onarım imkanlarını değerlendirin.

(Bilal Emin Turan/Posta)