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Trafik sigortası ile ilgili flaş açıklama! Önemli tehlike! 500 lira...
Trafikte ciddi tehlike var ve çoğu kişi bunun farkında değil. Motorlu kuryelerin arasında kurallara uyan da var uymayan da. Uymayan, hem kendi canını hem de başkalarının canını hiçe sayarak, kimi zaman kaldırımlardan, kimi zaman araçların aralarından bir yerlere yetişmeye çalışıyor. Otomobillerden sonra en çok ölümlü, yaralanmalı kazaya karışan ikinci araç grubu motosikletler...