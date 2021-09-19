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Trafik magandası yakalandı!

DHA |  19 Eylül 2021 Pazar - 9:30 | Son Güncelleme : 19 09 2021 - 9:30

İstanbul'da trafikte makas attığı ve kırmızı ışıkta durmadığı tespit edilen kamyonet sürücüsü Y.E. yakalandı.


Sürücüye 2 bin 229 lira ceza uygulanırken, sürücü belgesi iptal edildi, araç da trafikten men edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevleri, geçen Cuma günü makas atarak ve ışıklı yaya geçidinde kırmızı ışıkta durmayarak yayaların ve trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Kısa sürede kamyonet sürücüsü Y.E. yakalandı. Y.E. hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 2 bin 229  lira idari para cezası uygulandı. Y.E.'nin ceza puanını doldurması ve aday sürücü olması nedeniyle sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi, araç da trafikten men edildi. Ayrıca Y.E. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan da adli işlem yapıldı.
 
 

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İstanbul trafik sürücü
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