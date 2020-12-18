Trafik durumu nasıl? İstanbul’da trafik yoğun mu? Avrasya Tüneli, köprüler ve ana arterlerde trafik durumu…

Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kaldı. 21.00'de başlayacak yasak pazartesi günü 05.00'te sona erecek. Kısıtlamaya saatler kala ise iş çıkış saatinin de yaklaşmasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. 16.40 itibariyle kentte trafik yoğunluğu yüzde 65'e ulaştı. İşte trafik durumu…

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21.00'de başlayacak, pazartesi sabahı saat 05.00'te sona erecek. Kısıtlamaya birkaç saat kala ise İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı. İBB'nin paylaştığı verilere göre kentte trafik yoğunluğu saat 16.40 itibariyle yüzde 65'e ulaştı.

İSTANBUL’DA TRAFİK DURUMU

16.45'teki trafik durumuna göre veriler şu şekildedir:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş yönünde yoğunluk Okmeydanı'ndan itibaren başlıyor. Öte yandan D-100 Okmeydanı-Darülaceze yanyolda sol şeritte araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldı.

Yine Avrupa-Anadolu yönünde E-5 oldukça yoğun. Haliç Köprüsü çıkışı araçlar çok ağır ilerliyor. E-5'te Anadolu-Avrupa yönünde yoğunluk Mecidiyeköy'den başlıyor, Küçükçekmece Gölü'ne kadar bazı bölgelerde çok yoğun olmak üzere devam ediyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte yoğunluk var. Mahmutbey ve Kağıthane bağlantıları da oldukça yoğun.

Anadolu Yakası'nda ise Avrasya çıkışında yoğunluk var. Kadıköy-Kartal yönü de oldukça yoğun.