Gazetevatan.com » Ekonomi » Trafik cezasına itiraz dilekçesi nasıl hazırlanır?
Trafik cezasına itiraz dilekçesi nasıl hazırlanır?
Trafik cezasına itiraz dilekçesi merak konusu olmuştu. Sürücüler trafikte dikkatsizlik ve acele nedeniyle cezaya maruz kalabiliyor. Ancak trafik cezasına itiraz hakkı da bulunuyor. Trafik cezasına itiraz edebilmek için gerekli belgeleri toplayıp ilgili yerlere göndermek gerekiyor.
Trafik cezalarına itiraz edebilmek için gereken 6 belge bulunuyor. Bu belgeleri toparladıktan sonra Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak belgeler teslim edilir.