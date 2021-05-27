Meclis’e sunulan 15 maddelik yeni af paketi borçların kapatılması kanun teklifi kabul edildi. Çıkacak yasa ile, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, idari para cezaları, öğrenim kredisi dahil devlete olan borçları yapılandırılacak. Peki, Trafik cezası yapılandırma başvurusu nasıl yapılır, başvurunun son günü ne zaman?

AK Parti milletvekillerinin Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifine, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Barolar Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği ve Türk Diş Hekimleri Birliği'nin bazı alacakları da eklendi. Komisyonda kabul edilen önergeyle teklife bazı eklemeler yapıldı. Buna göre, araç muayenelerini süresinde yaptıramamış olanların, araç muayenelerinin yapılmasını teşvik etmek amacıyla, 31 Aralık 2021 tarihine kadar bu işlemi yaptırmaları şartıyla, muayenede gecikilen her ay ve kesri için alınan yüzde 5 oranındaki faiz yerine düzenlemenin yayımlanacağı tarihe kadar Yİ-ÜFE oranları, düzenlemenin yayımı tarihinden itibaren ise aylık yüzde 0,75 oranı kullanılarak bulunan tutarı ödeme imkanı sunulacak. Bu düzenlemeyle ihtilaflı borçlarını yapılandırıp tam ödeyen mükellefler, mevcut vergi hükümleri indirimlerinden yararlanmaya devam edebilecek.

Trafik cezası yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?

Mükellefler, vergi dairelerine gitmek yerine İnteraktif Vergi Dairesinden (www.ivd.gib.gov.tr) başvuru yapabilecek. Vatandaşlar, ev ya da ofislerinden, bilgisayar veya akıllı cep telefonları üzerinden vergi işlemlerini 7 gün 24 saat online gerçekleştirebilecek. Mükellefler, yine yapılandırma ödemelerini de online şekilde bu sistemden tamamlayabilecek. İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden başvurusu alınan mükellefler, belirlenen plana göre ödemelerini peşin veya taksitler halinde anlaşmalı bankaların kredi kartlarını kullanarak yapabilecek.

Vadesi geçmiş vergi borçları İnteraktif Vergi Dairesinden sorgulanabiliyor.

Vergi ve cezalar, motorlu taşıtlar vergisi, trafik para cezası, öğrenim ve katkı kredisi ile idari para cezası gibi çok sayıda borç online olarak yapılandırılabiliyor.

Bilgisayar veya akıllı cep telefonları üzerinden de işlemler yapılabiliyor.

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TRAFİK VE KAÇAK GEÇİŞ CEZALARINDA İSTİSNAİ DURUM

Posta Gazetesi'nin haberine göre, yeni yapılandırmada koronavirüs cezaları hariç trafik ve kaçak geçiş gibi idari para cezalarında istisnai bir durum söz konusu.

Buna göre; 30 Nisan 2021 (dahil) öncesi döneme ilişkin ödenmediği için katlanan veya EDS yoluyla kesilip geç bildirildiği için yükselen trafik cezalarını yapılandırmak isteyenler peşin ödemeyi tercih ederse ceza asıllarında yüzde 25 indirim yapılacak.

Mevcut durumda da kesilen trafik cezası 15 gün içinde ödenirse yüzde 25 indirim yapılıyor. Yeni düzenleme trafik borcu olanlara böyle önemli bir kolaylık sağlıyor.

Düzenlemenin 1-2 hafta içinde hızla Meclis’ten geçmesi bekleniyor. Yasa çıktıktan sonra yapılandırma başvuruları 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılabilecek.

Başvuru yaptıktan sonra ilk taksit son ödeme süresi olan 30 Eylül’e kadar trafik ve kaçak geçiş cezalarını peşin ödeyen yüzde 25’lik anapara indirimini alacak.

NE KADARLIK DÜŞÜŞ OLUYOR?

Yüzde 10-30 hız aşımı 314 TL, yüzde 25 indirimli 235.5 TL.

Yüzde 30-50 hız aşımı 652 TL, yüzde 25 indirimli 489 TL.

Yüzde 50 üzeri hız aşımı 1.340 TL, yüzde 25 indirimli 1.005 TL.

Alkollü araç kullanmak: İlk seferde 1.340 TL, yüzde 25 indirimli 1.005 TL.

Kırmızı ışıkta geçmek: 314 TL, yüzde 25 indirimli 235.5 TL.

Emniyet kemeri takmamak: 144 TL, yüzde 25 indirimli 108 TL.

Ehliyetsiz araç kullanmak: 2.698 TL, yüzde 25 indirimli 2.023 TL.

Emniyet şeridini ihlal etmek: 1.340 TL, yüzde 25 indirimli 1.005 TL.

Direksiyonda ceple konuşmak: 314 TL, yüzde 25 indirimli 235.5 TL.

Yasaklı yerde park etmek: 144 TL, yüzde 25 indirimli 108 TL.

Sis farlarını gereksiz yere kullanmak: 144 TL, yüzde 25 indirimli 108 TL.

Drift yapmak: 6.700 TL, yüzde 25 indirimli 5.025 TL.

Kask takmamak: 144 TL, yüzde 25 indirimli 108 TL.

Muayenesiz araç kullanmak: 314 TL, indirimli 235.5 TL.

Emniyet şeridini kullanmak: 1.340 TL, indirimli 1.005 TL.