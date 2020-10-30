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Trafik cezası ile ilgili flaş karar!

İHA |  30 Ekim 2020 Cuma - 21:49 | Son Güncelleme : 30 10 2020 - 21:49

Arabası olan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Trafik cezası ile ilgili çok önemli karar.Bilecik'te bir otomobil sürücüsüne fahri trafik müfettişi tarafından yazılan ceza, ''delil fotoğrafı ve videosu'' olmadığı gerekçesiyle yapılan itiraz üzerine Sulh Ceza Hakimliğince iptal edildi.


Bilecik’te aracıyla seyir halinde bulunan M.U. isimli kadın sürücü, araç kullanırken cep telefonuyla konuştuğu iddiasıyla fahri trafik müfettişlerince kendisine kesilen cezayı tebligat yoluyla öğrendi.
 
KONUYU YARGIYA TAŞIDI
 
Bunun üzerine avukatına başvuran M.U., konuyu yargıya taşıdı.Sulh Ceza Hakimliği’ne yapılan başvuruda, “İtiraza konu cezanın fahri trafik müfettişince tutanak tutulmak suretiyle kesildiği, ihlale ilişkin delil niteliğinde fotoğraf veya video kaydı bulunmadığı" gerekçesiyle cezanın iptali istendi.
 
''EMSAL TEŞKİL EDECEK''
 
İtirazı yerinde gören Sulh Ceza Hakimliği, cezayı iptal ederek, ödenen paranın M.U.’ya geri verilmesini kararlaştırdı.Öte yandan, Bilecik Sulh Ceza Hakimliğince alınan bu kararın emsal teşkil edeceği belirtildi.

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