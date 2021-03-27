Trafik cezalarıyla ilgili flaş karar! Arabası olan herkesi kapsıyor

En sevimsiz tebligatlardan birisi, trafik cezası. Gerçi yıllardır, “Önce selam eder, ellerinizden öperim” diye başlayan “sevimli” mektup almıyoruz. Postacılar sadece resmi yazılar, mahkeme veya icra dairesi tebligatı ya da vergi borcu, trafik cezası getiriyor.