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Trafik cezalarıyla ilgili flaş karar! Arabası olan herkesi kapsıyor

Arabası olan herkesi kapsıyor. Trafik cezalarıyla ilgili flaş karar. Başvuru yapan trafik cezasını iptal ettirebilir. Mahkemeden milyonlarca araba sahibini ilgilendiren haber geldi.

Trafik cezalarıyla ilgili flaş karar! Arabası olan herkesi kapsıyor
En sevimsiz tebligatlardan birisi, trafik cezası. Gerçi yıllardır, “Önce selam eder, ellerinizden öperim” diye başlayan “sevimli” mektup almıyoruz. Postacılar sadece resmi yazılar, mahkeme veya icra dairesi tebligatı ya da vergi borcu, trafik cezası getiriyor.
 
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