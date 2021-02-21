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Trafiği rahatlatacak! Yüzde 60'ı tamamlandı

AA |  21 Şubat 2021 Pazar - 13:04 | Son Güncelleme : 21 02 2021 - 13:13

Trabzon merkezi ve Karadeniz Sahil Yolu'nun şehir geçişindeki trafik yükünü rahatlatacak Kanuni Bulvarı Projesi'nin yüzde 60'lık bölümü tamamlandı.


 Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Akyazı kavşağından başlayan ve Erzurum yolunun Çağlayan kavşağında  sona erecek toplam uzunluğu 28 kilometrelik Kanuni Bulvarı'nın inşası devam  ediyor.
 
Temeli 2011 yılında atılan Kanuni Bulvarı Projesi kapsamında anayol  üzerinde 22 köprülü kavşak, bağlantı yolları üzerinde de 6 hemzemin kavşak inşa  edilecek.
 
Proje çerçevesinde ayrıca toplam uzunluğu 6,4 kilometre olan 8 çift  tüp ve 441 metre uzunluğunda 1 tek tüp, ana yolda toplam uzunluğu 6,24 kilometre  31 çift köprü ve kavşak kolları ile imar yolu bağlantılarında toplam uzunluğu  2,69 kilometre olan 24 tek köprü yapılacak.
 
Yolun tamamlanan bölümleri etaplar halinde ulaşıma açıldı. Bu  kapsamında ilk olarak, Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Yıldızlı Kavşağı ile Halit  Kobya Kavşağı arasında kalan 4,4 kilometrelik tünelli kesim ile paralelindeki 4,3  kilometre stadyum bağlantı yolu trafiğe açıldı. Ayrıca, toplam 9,5 kilometre  uzunluğundaki 2x3 şeritli bölünmüş yol da tamamlanarak hizmete alındı.
 
Daha sonra ise projenin sahil kesiminde bulunan, Yıldızlı Tam Yonca  Kavşağı, Derecik bağlantı kolu, Akyazı Tüneli, Halit Kobya Köprülü Kavşağı,  stadyum bağlantı yolları tamamlanarak trafiğe açıldı. Böylece, Karadeniz Sahil  Yolu üzerindeki mevcut sinyalize kavşaklar kaldırılarak trafik akışı ve  bağlantıları kesintisiz duruma getirildi.
 
Çalışmalar çerçevesinde ayrıca, Kanuni Bulvarı yolunun Beşirli Tüneli  girişi ile Çatak-2 köprülü kavşağı arasında kalan 5 kilometrelik kesimi ile  Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçaabat-Trabzon istikametinden Kanuni Bulvarı'na  katılımını sağlayacak 441 metre uzunluğundaki Akyazı bağlantı tüneli de trafiğe  açıldı.
 
 
Böylece, 2020 yılı sonu itibari ile tamamlanan toplam 14,5 kilometre  uzunluğundaki kesim sayesinde, Trabzon merkezinde nüfus yoğunluğunun yüksek  olduğu Erdoğdu, Soğuksu, Aydınlıkevler, Uğurlu, Karşıyaka, Beşirli, Yıldızlı ve  Akyazı bölgelerinde oluşan trafik, mevcut Yavuz Sultan Selim Bulvarı ve  paralelinde sahilden geçen ana yollar olan mevcut Devlet Yolu ve Trabzon Sahil  Geçişi Yolu'na kısa mesafede güvenli bir şekilde dağılım imkanı sağlandı.
 
Trabzon'a değer katacak projenin ihalesi kapsamında bugüne kadar  yapılan hem yol hem de diğer çalışmalarla birlikte yüzde 60 fiziksel gerçekleşme  sağlandı.
 
Yolun geriye kalan 13,5 kilometrelik kesiminde ise çalışmalar devam  ediyor.
 
Şehir merkezi ve Karadeniz Sahil Yolu'nun Trabzon şehir geçişindeki  bölümüne alternatif olacak projede bu yıl 2,2 kilometrelik bölünmüş yolun hizmete  açılması, ayrıca Çukurçayır-1 Tüneli'nin tamamlanması ve sanat yapıları  imalatlarına devam edilmesi hedefleniyor.
 
  
 

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