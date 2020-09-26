Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı canlı izlenecek mi, hangi kanalda?

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Trabzonspor sahasında yeni Malatyaspor’u konuk edecek. İki takımın da 1'er puanı bulunuyor. rabzonspor geride kalan 2 haftada Beşiktaş'a yenilirken, Denizlispor ile berabere kaldı. Yeni Malatyaspor ise Fatih Karagümrük'e kaybederken Göztepe'den 1 puan almayı başardı. Peki, Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı canlı izlenecek mi, saat kaçta?

Geçtiğimiz yıl Süper Lig'de şampiyonluğa oynayan Trabzonspor bu yıla aynı başarıyı sağlayamadı. Trabzonspor eksikler, sakatlar, cezalar, gidenler, transferlerin uyumu gibi sayılabilecek birçok nedenin bir araya gelmesiyle 2 haftada önce Beşiktaş'a yenildi, ardından da Denizlispor ile berabere kalan kaldı. Bu maçta ise bordo-mavililer 3 puana kavuşmak istiyor. Yeni Malatyaspor’da ise eksik ve sakat futbolcu bulunmuyor. Takımın en büyük kozu ise 10 numaralı formayı giyen yeni transfer Christian Cueva olacak. Peki, Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç saat 19.00'da başlayacak ve Medical Park Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Özgür Yankaya yönetecek.

beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

İki takım 7. kez karşı karşıya gelecek. Geriden kalan 6 maçta 4 defa Trabzonspor, 2 defa ise Malatyaspor kazandı. Bordo-mavililer 11 gol atarken, Malatya ekibi ise 10 kez ağları sarstı. Öte yandan Trabzonspor evinde son 5 maçı kazanamadı. Sarı-siyahlı takım ise son 9 deplasman maçının 8'inde sahadan eli boş ayrıldı.,

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hüseyin, Marlon, A.Parmak, Flavio, Baker, A.Ömür, Nwakaeme, Afobe.

YENİ MALATYASPOR: Herrera, Chebake, Murat, Acquah, Karim Hafez, Cueva, Youssuf, A.İldiz, Adem, Umut, Fofana.