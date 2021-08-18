Trabzonspor Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor UEFA maçı kanalı ve saati

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda bir üst tura çıkan Trabzonspor Roma ile eşleşti. Play-Off turunda İtalya Serie A'da öne çıkan Roma ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor galibiyet için oynayacak. Peki, Trabzonspor Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Trabzonspor Roma maçı detaylar...

UEFA Konferans Ligi Trabzonspor , Play-Off turunda İtalya n devi Roma ile karşı karşıya geliyor. Trabzonspor galibiyet için mücadele verecek.

TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konferans Ligi play-off eleme turunda Trabzonspor - Roma maçı 19 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak ATV 'den şifresiz canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın rövanşı ise 26 Ağustos'ta İtalya'da oynanacak.

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Uğurcan Çakır, Peres, Hugo, Edgar Ie, Trondsen, Berat, Yunus, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Trabzonspor-Roma maçının biletlerinin Passolig üzerinden satışa çıkarıldığı belirtildi. Sadece Trabzonspor Passolig kart sahipleri tarafından alınabileceği belirtilen biletlerin, Medical Park Stadı'nın yüzde 50 kapasitesi oranında satışa sunulacağı ve tribünde yerini almak isteyen taraftarlara çift doz aşı olma zorunluluğu getirildiği vurgulandı. İki doz aşı olan kişilerin son dozunun üzerinden en az 14 gün geçmesi gerektiği de aktarıldı. Ayrıca, yurt dışında yaşayan taraftarların da aynı kurallar kapsamında olduğu ve çift doz aşılarını pasaportlarına işletmeleri gerektiği kaydedildi.

Bilet fiyatları kategorilerine göre şu şekilde belirlendi:

VIP Platinum: 1000 lira.

VIP Gold: 800 lira.

VIP Silver: 600 lira

Batı tribün: 500 lira.

Doğu tribün: 350 lira.

Fırtına tribün: 200 lira.

Kale arkaları: 150 lira.

Misafir takım: 150 lira.