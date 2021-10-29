Süper Lig’te 11. Hafta maçları devam ediyor. Liderliğini korumak isteyen Trabzonspor, Rizaspor ile kozlarını paylaşacak. Nefesler tutuldu. Futbolseverler, maçın saatini ve kanalını şimdiden araştırmaya başladı. Peki, Trabzonspor Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor Rizespor maçı muhtemel 11’leri!
TRABZONSPOR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?
Trabzonspor - Rizespor maçı 29 Ekim bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.
TRABZONSPOR RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Hugo, İsmail, Berat, Siopis, Hamsik, Gervinho, Abdülkadir Ömüri Cornelius
Rizespor: Gökhan, Dabo, Selim, Holmen, Cemali, Phiri, Boldrin, Baiano, Bolasie, Umar, Pohjanpalo.