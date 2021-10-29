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Trabzonspor Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor Rizespor maçı muhtemel 11’leri!

29 Ekim 2021 Cuma - 13:51 | Son Güncelleme : 29 10 2021 - 13:51

Süper Lig heyecanı devam ediyor. Ligin 11.haftasında Trabzonspor Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Süper Lig’de liderliğini korumak istiyor. Maç, Medical Park Stadyumu’nda oynanacak. Futbolseverler, Trabzonspor Rizespor maçı saatini ve kanalını araştırıyor. Peki, Trabzonspor Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor Rizespor maçı muhtemel 11’leri!


Süper Lig’te 11. Hafta maçları devam ediyor. Liderliğini korumak isteyen Trabzonspor, Rizaspor ile kozlarını paylaşacak. Nefesler tutuldu. Futbolseverler, maçın saatini ve kanalını şimdiden araştırmaya başladı. Peki, Trabzonspor Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor Rizespor maçı muhtemel 11’leri!

TRABZONSPOR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor - Rizespor maçı 29 Ekim bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.

TRABZONSPOR RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Hugo, İsmail, Berat, Siopis, Hamsik, Gervinho, Abdülkadir Ömüri Cornelius

Rizespor: Gökhan, Dabo, Selim, Holmen, Cemali, Phiri, Boldrin, Baiano, Bolasie, Umar, Pohjanpalo.

 

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