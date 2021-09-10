Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, ayın kaçında? TS GS maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz ve canlı mı?

Süper Lig bu hafta Trabzonspor ile Galatasaray maçıyla futbolseverle buluşacak. Trabzon Spor Yeni Malatya, Sivas ve Giresun ile oynadığı 3 maçı kazandı. Bordo Mavililer Cimbomla olan mücadeleden de galip ayrılıp, lig skorunu 4’te 4 yapmak istiyor. Süper Lig’de Giresunspor ve Hatayspor galibiyetleri elde eden sarı kırmızılı takım, son maçında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalmıştı. Galatasaray bu maçtan galip ayrılır, puanını 10 puan daha arttırmak istiyor. Peki, Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, ayın kaçında? TS GS maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor-Galatasaray maçı şifresiz ve canlı mı?
TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
TS-GS maçı 12 Eylül 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 20:00’de başlayacak ve Bein Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
MAÇIN ALİ PALABIYIK YÖNETECEK
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre; 12 Eylül Pazar günü oynanacak haftanın öne çıkan Trabzonspor-Galatasaray maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.