Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Dev karşılaşma için nefesler tutuldu. Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'de Trabzon'da oynayacakları mücadele ile 130. kez bir birlerine rakip olacaklar. Hem Trabzonspor hem de Galatasaray'ın mutlak galibiyet için sahaya çıkacağı karşılama öncesi futbolseverler maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, TS GS maçı ne zaman? Trabzonspor Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte TS GS maçı kanalı ve hakemi!

Galatasaray ile Trabzon spor, Süper Lig'in 15. haftasında Trabzon'da oynayacakları mücadele ile 130. kez bir birlerine rakip olacaklar. İki ekip arasındaki 46 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 129 karşılaşmanın 58'ini Galatasaray , 43'ünü Trabzonspor galibiyet ile sonuçlandı, 28 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı ve mücadeleler beraberlik ile bitti. Her iki takımın taraftarlarının gözü bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki, TS GS maçı ne zaman? Trabzonspor Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte TS GS maçı kanalı ve hakemi!

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. İki takımın Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim , takımının başında maça çıkamayacak.

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Galatasaray maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile İlker Takpak yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Koray Gençlerler olacak. 26 Aralık Cumartesi (bugün) saat 19:00'da başlayacak mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

FATİH TERİM CEZALI

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, takımının başında maça çıkamayacak.

Ligin 13. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapılan ve 2-1 kaybedilen maçta doğrudan kırmızı kart gören Terim'e Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 5 maç ceza verdi.

Trabzonspor müsabakasında da takımını yönetemeyecek tecrübeli teknik adamın yerine yedek kulübesinde yönetim yardımcı antrenörlerden Levent Şahin'de olacak.

RADAMEL FALCAO DÖNÜYOR

Galatasaray'da uzun süreli yaşadığı sakatlıklarla tartışılan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda Trabzonspor müsabakasında forma giyebilecek.

Ligin 8. haftasındaki Demir Grup Sivasspor ile yapılacak maç öncesi antrenmanda sakatlanan Falcao, yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kaldı. Bu sezon 1'i cezası, 7'si de sakatlığı nedeniyle toplamda 8 resmi maçı kaçıran 34 yaşındaki futbolcu, hafta içinde takımla çalışmalara başladı.

Falcao'nun Trabzon'a gidecek kafilede yer alması ancak maç eksiği nedeniyle müsabakaya yedeklerde başlaması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı ekipte kırmızı kart cezasını dolduran Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, Trabzonspor müsabakasında görev alabilecek.

Ligin 13. haftasında yapılan Fatih Karagümrük müsabakasında sonra kırmızı kart gören, PFDK 'in 1 maç ceza verdiği Marcao, cezasını 14. haftadaki Göztepe müsabakasında çekti. Marcao, Trabzonspor mücadelesinde forma giyebilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi negatif çıkan ve izolasyon sürecini tamamlayan Kerem Aktürkoğlu da kadroda bulunabilecek.

GALATASARAY'DA 4 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.

Sakatlığı bulunan ve bir süredir takımdan ayrı çalışan Ryan Babel'in yanı sıra koronavirüsle ilgili izolasyon, tedavi ve takip süreci devam eden iki futbolcu da kadroda yer almayacak.

Tedavisine devam edilen Nijeryalı orta saha oyuncusu Oghenekaro Etebo da görev yapamayacak.

46 YILLIK REKABET

İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 46 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 129 karşılaşmanın 58'ini Galatasaray, 43'ünü Trabzonspor galibiyet ile sonuçlandı, 28 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı ve mücadeleler beraberlik ile bitti. Lig maçlarında Galatasaray 121, Trabzonspor ise 109 gol attı.

SON 12 LİG MAÇINDA TRABZONSPOR ÜSTÜN

Rekabette galibiyet sayısı bakımından geride bulunan Trabzonspor, son 12 lig maçında ise rakibine üstünlük kurdu. İki takım arasındaki son 12 lig maçının 7'sinde bordo-mavililer, 4'ünde sarı-kırmızılılar 3 puana ulaşırken, bir müsabaka ise berabere tamamlandı.

TRABZON'DA OYNANAN LİG MAÇLARI

Taraflar arasında Trabzon'da yapılan lig karşılaşmalarında ev sahibi Trabzonspor, galibiyet sayısında rakibinin 5 farkla önünde yer alıyor.

Trabzonspor, evindeki 47 maçta Galatasaray'ı 21 kez yendi. Sarı-kırmızılılar ise bordo-mavilileri deplasmanda 16 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 10 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Evindeki son 4 randevuyu kazanan Trabzonspor'un, 43'ü Hüseyin Avni Aker , 4'ü Medical Park Stadı'nda oynanan maçlardaki 61 golüne, Galatasaray 57 golle karşılık verdi.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER