Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor Fenerbahçe maçı muhtemel 11’leri

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor Fenerbahçe maçı ile devam ediyor. Son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla ligte büyük kayıp yaşayan Fenerbahçe, yenilmezlik serisine devam eden Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverler Trabzonspor Fenerbahçe derbisi öncesinde maça ilişkin detayları araştırıyor. Peki, Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte TS - FB derbisi muhtemel 11’leri...
TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Medical Park Stadyumu Stadyumu'nda oynanacak maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Saat 19.00'da başlayacak ve beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak.
TRABZONSPOR GALİBİYET SERİSİNE DEVAM EDECEK Mİ?
10 maçtır kaybetmeyen, 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, 48 puanla 4. sırada. 9 maçlık yenilmezlik serisini Galatasaray'a karşı kaybeden, Karagümrük galibiyetinin ardından Göztepe karşısında yıkılan Fenerbahçe ise 51 puanla 3. basamakta. Fırtına, evinde kazanıp rakibiyle puanları eşitlemenin ve çıkışını sürdürmenin peşinde olacak.
Son haftalarda zirve yarışında kayıplar yaşayan Fenerbahçe ise Trabzon'da kazanıp yeni bir başlangıç yapmak istiyor.
TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11’LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hugo, Edgar, Kamil Ahmet, Baker, Berat, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny.
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Szalai, Sosa, Mert Hakan, Mesut, Osayi Samuel, Pelkas, Valencia.