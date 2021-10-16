Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman hangi kanalda? Fenerbahçe Trabzonspor maçı şifresiz canlı izlenebilecek mi?

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? Sorusuna taraftarlar tarafından yanıt aranmaya başlandı. Milli maçların ardından Süper Lig heyecanı devam ediliyor. 19 puan ile liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, 18 puana sahip olan Trabzonspor'a konuk olacak. Trabzonspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, canlı ve şifresiz izlenebilecek mi? Fenerbahçe Trabzonspor maçı nerede?

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede? Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ile ilgili her detay yakından takip ediliyor. Süper Lig heyecanı devam ederken gözler Fenerbahçe ve Trabzonspor maçına çevrildi. Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, canlı ve şifresiz izlenebilecek mi?

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı eksikleri

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda milli takımlarda bulunan oyuncular yer almadı. Antrenmanlarını bir süredir bireysel sürdüren Marcel Tisserand, kademeli olarak takımla çalışmalara başladı. Trabzonspor da Fenerbahçe maçının hazırlıkları devam ediyor. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, ısınma bölümünün ardından core, mobilizasyon ve aktivasyon çalışmaları gerçekleştirildi. İdman, 5'e 2 pas çalışması sonrası dar alan oyunlarıyla son buldu. Milli oyuncuların yanı sıra, sakatlığı bulunan İsmail Köybaşı, Serkan Asan ve Abdulkadir Parmak antrenmana katılmazken, Koita ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Fenerbahçe trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 9'uncu hafta mücadelesinde Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 17 Ekim Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadele Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.