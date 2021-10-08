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Trabzonspor Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı mı? Fenerbahçe Trabzon maçı bilet fiyatları ne kadar?

08 Ekim 2021 Cuma - 12:00 | Son Güncelleme : 08 10 2021 - 12:00

Trabzonspor Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak, çıktı mı? sorusu yanıt buldu. Süper Lig'in 9.haftasında oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının bilet fiyatları satışa çıktı. Peki, Fenerbahçe Trabzon maçı bilet fiyatları ne kadar?


Trabzonspor-Fenerbahçe maçının bilet fiyatları satışa çıktı. Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında en büyük rakiplerinden biri olan Fenerbahçe’yi konuk edecek. Yüzde 50 seyirci kapasitesiyle oynanacak karşılaşma öncesinde biletler satışa sunuldu. Peki, Fenerbahçe Trabzon maçı bilet fiyatları ne kadar?

EN UCUZ BİLET 40 LİRA

Taraftarı memnun eden bir bilet fiyatı politikası sunan yönetimin en ucuz maç biletini 40 liradan satışa sunduğu görüldü.

Bordo-mavili taraftarların bu rakamların ardından stadın seyirci alınan kısımlarını full olarak doldurması bekleniyor.

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