Trabzonspor CAS kararı ne zaman açıklanacak? Bordo mavililerin gözü CAS kararında!

Trabzonspor Avrupa kupalarından men edilmesiyle birlikte Uluslararası Spor Mahkemesi (CAS) için 28 sayfalık itiraz dosyası hazırladı. Dosyada, bu cezanın kaldırılması yönünde birçok savunma da yer aldı. Trabzonspor yönetimi ve taraftarları CAS kararının açıklanacağı güne odaklandı. Peki, Trabzonspor CAS kararı açıklandı mı? Trabzonspor CAS kararı ne zaman açıklanacak? İşte Trabzonspor CAS kararı tarihi...
UEFA, finansal yükümlülüklerine uymadığı gerekçesiyle Trabzonspor'un Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesine karar vermişti.
Trabzonspor Kulübü, Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesine ilişkin Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) itirazda bulundu.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "UEFA'nın, 3 Haziran 2020 tarihinde tarafımıza tebliğ ettiği kararı için İsviçre'deki CAS nezdinde gerekli itirazlarımız yasal süresi içerisinde yapılmış olup, itirazlarımızın yanı sıra yargılama sonuçlanıncaya kadar yürütmenin de durdurulması talebinde bulunulmuştur." ifadesine yer verildi.
TRABZONSPOR CAS KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
CAS kararı, ortalama 21 gün içerisinde sonuçlanıyor. Trabzonspor'un 14 Haziran'da başvuru yapmıştı. Buna göre, CAS kararının en geç 3-6 Temmuz 2020 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.