Trabzonspor hazırlık maçında Başakşehir ile karşılaşacak. Her iki takımın taraftarları da maçın detaylarını araştırıyor. Geçtiğimiz sezon ligi 4. sırada tamamlayan Trabzonspor Başakşehir maçı Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanacak. Maça yeni transferlerin damga vurması bekleniyor. Peki, Trabzonspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor Başakşehir maçı ile ilgili detaylar...
TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
GÖZLER YENİ TRANSFERLERDE!
Bordo mavili ekipte, Başakşehir maçı öncesinde merak edilen konular arasında yeni transferlerin sergileyeceği performans da yer alıyor. Hamsik, Gervinho, Peres ve Koita gibi yıldızların maçta süre alması bekleniyor.