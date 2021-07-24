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Trabzonspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

24 Temmuz 2021 Cumartesi - 14:46 | Son Güncelleme : 24 07 2021 - 14:46

Trabzonspor 3. hazırlıklık maçında Başakşehir ile mücadele edecek. Futbolseverler, Trabzonspor-Başakşehir maçının detaylarını araştırıyor. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oyananacak maçında yeni transferler merak ediliyor. Peki, Trabzonspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor Başakşehir maçı ile ilgili detaylar...


Trabzonspor hazırlık maçında Başakşehir ile karşılaşacak. Her iki takımın taraftarları da maçın detaylarını araştırıyor. Geçtiğimiz sezon ligi 4. sırada tamamlayan Trabzonspor Başakşehir maçı  Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanacak. Maça yeni transferlerin damga vurması bekleniyor. Peki, Trabzonspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor Başakşehir maçı ile ilgili detaylar...
 
 
TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
 
Trabzonspor - Başakşehir maçı 24 Temmuz Cumartesi günü saat 19:00'da A Spor'da canlı yayınlanacak.
 
GÖZLER YENİ TRANSFERLERDE!
 
Bordo mavili ekipte, Başakşehir maçı öncesinde merak edilen konular arasında yeni transferlerin sergileyeceği performans da yer alıyor. Hamsik, Gervinho, Peres ve Koita gibi yıldızların maçta süre alması bekleniyor.

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