Ziraat Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, daha önce 14 kez final oynadığı Türkiye Kupası’nda 8 kez şampiyon oldu. Alanyaspor ise kupada ilk kez finalde mücadele edecek. Trabzonspor Alanyaspor maçı şifresiz yayınlanacak. Peki, Trabzonspor Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası final maçı detayları...

Ziraat Türkiye Kupası final maçıyla sahibini buluyor. Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak final maçını Ali Palabıyık yönetecek.Trabzonspor Alanyaspor maçı şifresiz yayınlanacak. Futbolseverler Trabzonspor Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası final maçı detayları...

TRABZONSPOR ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası, bugün Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak final maçıyla sahibini bulacak. İstanbul Atatürk Stadı’nda saat 21.30’da başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Trabzonspor, daha önce 14 kez final oynadığı Türkiye Kupası’nda 8 kez şampiyon oldu. Alanyaspor ise kupada ilk kez finalde mücadele edecek.

Trabzonspor Alanyaspor maçı bu akşam saat 21:00'da başlayacak. Karşılaşma ATV kanalından canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR - ALANYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Campi, Costa, Novak, Sosa, A.Parmak, A.Ömür, Ekuban, Ndiaye (Nwakaeme), Sörloth

Alanyaspor: Marafona, Baiano, Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun, Salih, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse

ALANYASPOR ÜSTÜN

Kritik final öncesi rakamlar da öne çıkıyor. İki takım arasında oynanan maçlarda 4’e 2 Alanyaspor’un üstünlüğü bulunuyor. 2 maç da berabere tamamlandı. Alanyaspor pandemi sonrası 9 resmi maçta sadece 2 kez yenilip 2 kez de berabere kalırken 5 maçı galip bitirdi, Trabzonspor ise 2 mağlubiyet, 4 beraberlik 5 galibiyet gördü.

EDDİE NEWTON BEKLENTİSİ

Alanyaspor’da Erol Bulut , Trabzonspor’a karşı 7. maçına çıkacak. Daha önce 6 maçta 2 galibiyet 3 yenilgi ve 1 beraberlik alan Bulut, rakibine karşı maç başına 1.17 puan ortalamasıyla oynadı. Hüseyin Çimşir sonrası görevi devralan Eddie Newton ilk kez Alanyaspor’la mücadele edecek. Sezonu İstanbul’da Chelsea teknik ekibinde UEFA Süper Kupası ile açan Newton, kapanışı bu kez Trabzonspor’un başında Türkiye Kupası finalinde yapacak.

KRALLARIN RANDEVUSU

Finalde iki golcü ön planda olacak. Süper Lig’in gol kralı Alexander Sörloth ve sezona damgasını vuran Papiss Cisse performanslarıyla dikkat çekiyor. Ligi 24 gol 9 asistle bitiren Sörloth ve 23 gol 1 asistle tamamlayan Cisse kupaya damga vurmaya aday isimler. Toplamda da 47 maçta 32 gol bulan Norveçli yıldızla, 37 maçta 26 gol kaydeden Senegalli oyuncunun randevusu şeklinde geçmesi bekleniyor.

GÖZLER PAPİSS CİSSE’DE

Tarihinde ilk kez kupa finalinde yer alacak Aytemiz Alanyaspor’da gözler Papiss Cisse’de olacak. Ligin son haftasında Konyaspor deplasmanında özellikle dinlendirilen Senegalli forvet, Trabzonspor maçında oynayacak.