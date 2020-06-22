Trabzonspor - Alanyaspor maçı hakemi belli oldu! Trabzonspor – Alanyaspor bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig’in 28. Haftasında şampiyonluk yarışmasında kritik bir yerde bulunan Trabzonspor, bu akşam Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor. Galatasaray ve Sivasspor'un puan kaybetmesinin ardından puan farkını açma ve zirveyi geri alma şansı elde eden, bordo-mavili ekip 3 puan amacı bugün Alanyaspor’a karşı kozlarını paylaşacak. Atilla Karaoğlan yöneteceği Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Alanyaspor maçı kanalda?

Trabzonspor, bu akşam Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak maçın hakem koltuğunda Atilla Karaoğlan oturuyor. Göztepe'yi deplasmanda 3-1 yenen, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe'yi eleyerek finale çıkan Trabzonspor, Alanyaspor karşısında üstünlük sağlarsa şampiyonluk yolunda önemli bir adım atacak. Alanyaspor bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alanyaspor-Trabzonspor maçı bu akşam saat 21:00'da Beinsports 1'den canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI VAR HAKEMİ Süper Lig’de zirve yarışını yakından ilgilendiren 28. haftanın kapanış karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor’u konuk edecek. Zorlu maçın VAR koltuğunda Abdulkadir Bitigen oturacak.

Atilla Karaoğlan’ın yöneteceği zorlu doksan dakikada yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve İbrahim Bozbey yapacak. VAR koltuğunda oturacak olan Abdulkadir Bitigen’in yanı sıra AVAR görevinde ise Çağdaş Altay bulunacak.

ALANYASPOR EVİNDE GÜÇLÜ

Süper Lig'de son üç lig maçında sahasında Trabzonspor'u konuk eden Alanyaspor bu maçların ikisini kazanırken sadece bir maçı kaybetti. Alanyaspor kazandığı maçlarda ise Trabzonspor'a gol şansı tanımadı.

Sezona iyi bir başlangıç yapan Alanyaspor Süper Lig'de çıktığı 11 iç saha karşılaşmasından tek yenilgi alırken bu maçların yedisinde 3 puan alırken 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlanmıştı. Süper Lig'de iç sahada Alanyaspor oynadığı son 3 lig maçınının ikisini kaybetti. 1 kez galip gelebildi.

TRABZONSPOR'DA 2 EKSİK

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Nwakaeme ve Sosa karşılaşmada görev alamayacak. Cezası sona eren Guilherme ise takımdaki yerini alabilecek.

Süper Lig'de çıktığı son yedi maçta sırasıyla birer galibiyet ve beraberlik alan Trabzonspor, son karşılaşmada Göztepe'yi mağlup etti. Pandemi sonrası en hazır takım görüntüsü veren bordo-mavili ekip bu akşam liderlik koltuğunu geri almak istiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzevellas, N'Sakala, Ceyhun Gülselam ,Salih Uçan, Efecan Karaca, Bakasetas, Fernandes, Cisse

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth