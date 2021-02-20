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Trabzon Valisi 'Allah rızası için' deyip uyardı: Yasak kalkmaz sona kalırız!
Son dakika haberine göre, Türkiye'de son 24 saatte 116 bin 674 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 419 kişinin testi pozitif çıktı, 82 kişi yaşamını yitirdi. Kısıtlamaların esnetilmesi ve normalleşme için hatalardan ders çıkartılması gerektiğini vurgulayan uzmanlar yeni kısıtlamaların gelmemesi, vaka sayılarının artmaması için marttan itibaren tedbirlerden ödün verilmemesi çağrısı yaptı. Öte yandan il bazlı vaka artışında ilk sırada gelen ilin valisi, kademeli olarak yasakların kalkması konusunda en geç karar verecek illerden biri olabileceklerini belirtti. Vali, "Allah rızası için bu konuda vatandaşımız kurallara uysun. Herkesin birbirini ikaz ederek, bu mücadelede elini taşın altına koymasını istiyoruz" dedi. İşte koronavirüs pandemisiyle ilgili son dakika haberinin tüm detayları...