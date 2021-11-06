Trabzon Üniversitesi 18 personel alımı yapacak! İşte şartlar ve başvuru koşulları

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü araştırma ve öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü araştırma ve öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı. Trabzon Üniversitesi 18 personel alımı şartları ve koşulları...

Trabzon Üniversitesi 18 personel alımı yapacak. Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi hükümleri uyarınca öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 19 Kasım 2021 olduğu bildirildi.

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