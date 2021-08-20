20 Ağustos 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.445 0.33 EURO 9,9430 -0.30
USD 8,4910 -0.19 ALTIN 486,030 0.02
CANLI BORSA
TÜMÜ

Trabzon Havalimanı'nda pist çatladı, uçuşlar iptal edildi

Fatih TURAN- Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA) |  20 Ağustos 2021 Cuma - 21:44 | Son Güncelleme : 20 08 2021 - 21:44

Trabzon Havalimanı'nın pistinde meydana gelen ufak çapta çatlak nedeniyle uçak seferleri iptal edildi. Piste onarım çalışması başlatıldığı, seferlerin kısa sürede açılmaya çalışıldığı belirtildi.


Türkiyenin hava trafiği yönünden en önemli havalimanları arasında yer alan Karadeniz kıyısındaki Trabzon Havalimanı'nı pistinde, bilinmeyen nedenle çatlak oluştuğu fark edildi. Pistteki küçük çaptaki çatlak nedeniyle inceleme başlatan yetkililer, uçak seferlerini önlem amaçlı iptal etti. Trabzondan gitmek isteyen yolcuların uçuş seferlerinde aksama olurken, kente gelmek isteyen uçaklar da Trabzon Havalimanını pas geçmek durumunda kaldı. Piste onarım başlatıldığı, seferlerin kısa sürede açılmaya çalışıldığı belirtildi.
 
Öte yandan 23 Nisan 2020 tarihinde uçuşlara kapatılan havalimanının pisti bakımına alınmış, asfalt yenileme ve bakım çalışmaları yürütülmüştü.
 

ETİKETLER

Trabzon Havalimanı Pist uçak seferleri
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.