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Trabzon'daki sel felaketinden bir acı haber daha

İHA |  23 Haziran 2019 Pazar - 15:54 | Son Güncelleme : 23 06 2019 - 16:01

Trabzon'un Araklı ilkçesindeki sel felaketinde kaybolanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 8'e yükseldi. Kayıp 2 kişi aranıyor.


 
Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe Mahallesi'nde 5 gün önce meydana gelen selde ölü sayısı 8'e yükseldi. Kime ait olduğu öğrenilemeyen ceset, Araklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 
 
Araklı Çamlıktepe Mahallesi'nde 5 gün önce meydana gelen selde ölü sayısı 8'e yükseldi.
 
Resmi bilgilere göre selde hayatını kaybeden 8 kişiden kimlikleri belli olan 7 kişi şöyle: 
 
"Araklı Belediyesi personeli Ali Abdullah Osmanoğlu, imam Soner Özbay, Mehmet Cevahir, DSİ personeli Hasan Çakar ve Büyükşehir Belediyesi personeli Baki Turhan, Erdoğan Uzun, Ali Kemal Çoşkuner" 

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Trabzon sel felaketi bir can kaybı daha
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