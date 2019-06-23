Trabzon'daki sel felaketinden bir acı haber daha

Trabzon'un Araklı ilkçesindeki sel felaketinde kaybolanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 8'e yükseldi. Kayıp 2 kişi aranıyor.

Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe Mahallesi'nde 5 gün önce meydana gelen selde ölü sayısı 8'e yükseldi. Kime ait olduğu öğrenilemeyen ceset, Araklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Araklı Çamlıktepe Mahallesi'nde 5 gün önce meydana gelen selde ölü sayısı 8'e yükseldi.

Resmi bilgilere göre selde hayatını kaybeden 8 kişiden kimlikleri belli olan 7 kişi şöyle: