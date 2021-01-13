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Trabzon'da yangın; 6 ev kül oldu

DHA |  13 Ocak 2021 Çarşamba - 21:07 | Son Güncelleme : 13 01 2021 - 21:07

Trabzon'un Araklı ilçesi Taşgeçit Mahallesinde, çıkan yangında 6 ev kül oldu.


Yangın, saat 18:00 sıralarında Araklı ilçesi Taşgeçit Mahallesinde iddiaya göre yakılan anız ateşinin rüzgarın da etkisiyle yayılması sonucu çıktı. Bitişikteki evlere sıçrayan alevleri görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Boş olan evler kısa sürede alevlere teslim oldu. Yangında ilk belirlemelere göre 6 ev kül oldu. İtfaiye ekipleri alevlerin diğer evlere sıçramaması için soğutma çalışması yürütüyor. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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Trabzon Araklı Taşgeçit
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