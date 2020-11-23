23 Kasım 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.324 0.83 EURO 9,0850 0.48
USD 7,6330 0.19 ALTIN 458,860 1.29
CANLI BORSA
TÜMÜ

Trabzon'da tır ile yolcu minibüsü çarpıştı: 8 yaralı

AA |  23 Kasım 2020 Pazartesi - 0:05 | Son Güncelleme : 23 11 2020 - 0:05

Trabzon'da tır ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.


Sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 05 AAL 812 plakalı tır,  Araklı-Bayburt kara yolundaki Salmankaş Tüneli mevkisinde, akşam saatlerinde  sağanakla birlikte etkili olan kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün  direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak 61 ACE 297 plakalı  yolcu minibüsüyle çarpıştı.
 
Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkarak sürüklenen minibüs şarampole  devrildi.
 
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza mahalline jandarma ve 112 Acil  Sağlık ekipleri sevk edildi.
 
Kazada yaralanan minibüs sürücüsü ile araçtaki 7 yolcu, olay yerinde  yapılan ilk müdahalenin ardından Bayburt Devlet Hastanesi ve Trabzon'daki  hastanelere kaldırıldı.
 
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

ETİKETLER

Trabzon yolcu minibüsü kaza
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.